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  1. В Україні

МОЗ оновив рекомендації щодо щеплень проти COVID-19

15:49, 18 березня 2024
Оновивлено рекомендації щодо проведення щеплень двовалентною омікрон-специфічною вакциною проти COVID-19 для первинної вакцинації
МОЗ оновив рекомендації щодо щеплень проти COVID-19
Джерело фото: Mathurin NAPOLY, matnapo / Unsplash
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МОЗ оновив рекомендації щодо проведення щеплень двовалентною омікрон-специфічною вакциною проти COVID-19 для первинної вакцинації. «Двовалентна» означає, що вакцина містить мРНК двох варіантів — «оригінального» та «Омікрон».

Як пояснили у Міністерстві охорони здоров’я, це оновлена версія вакцини «Comirnaty» від американської компанії «Pfizer», адаптована спеціально для захисту проти штаму «Омікрон» коронавірусу SARS-CoV-2.

Раніше ця вакцина була схвалена лише для проведення бустерних щеплень. Тепер українці, які не мають щеплень проти COVID-19, не завершили первинну вакцинацію, чи пацієнти, яким лікар рекомендує додаткове «бустерне щеплення», зможуть отримати щеплення омікрон-специфічною вакциною.

Як зазначають у МОЗ, наразі всі області забезпечені вакциною проти COVID-19. Медики використовують вакцини «Comirnaty» (виробник «Pfizer»). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник «Pfizer» — вакцина «Comirnaty» для дітей) та омікрон-специфічна вакцина (виробник «Pfizer»), яка раніше використовувалась для бустерних щеплень.

Нагадаємо, в Україні циркулює 29 субваріантів COVID-19 – підтипів штаму «Омікрону».

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