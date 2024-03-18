У Франції арештували 9 нападників на поліцейську дільницю в передмісті Парижа

Поліція Франції заарештувала дев'ять осіб після нападу на поліцейську дільницю у Ла-Курнев.

Джерело фото: glavcom.ua

Дев'ять осіб були заарештовані у Франції після нападу на поліцейську дільницю в передмісті Парижа Ла-Курнев. Інцидент стався пізно ввечері в неділю.

За інформацією BFM TV, неідентифіковані особи кинули фаєрами у відділення поліції та підпалили сміттєві баки. Це сталося після того, як минулого тижня загинув молодий чоловік, який відмовився зупинитися на скутері на вимогу правоохоронців.

Нещодавні напади і безпека стали основними темами для французьких влад під час підготовки до Олімпіади в Парижі, яка розпочнеться 26 липня. У місті вже були випадки вандалізму, пов'язані з протестами, спровокованими різкими подіями, зокрема, смертельним пораненням підлітка північноафриканського походження, застреленого поліцією.

Нагадаємо, на час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють всі аеропорти навколо Парижа.

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