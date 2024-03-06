На час церемонії відкриття Олімпійських ігор закриють всі аеропорти навколо Парижа

Під час відкриття Олімпійських ігор аеропорти в радіусі 150 кілометрів навколо Парижа будуть закриті, а в небі літатимуть дрони.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Під час слухань у Сенаті міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен анонсував закриття повітряного простору та всіх аеропортів у радіусі 150 кілометрів навколо Парижа на час церемонії відкриття Олімпійських ігор у липні. Про це повідомляє AIR Live.

«Це цілком історично, що ми повністю зупиняємо роботу аеропортів», - сказав Дарманен. Він також зазначив, що над церемонією для забезпечення безпеки літатимуть гелікоптери та дрони.

Зупинка роботи аеропортів запланована з 19:00 до кінця церемонії опівночі, додав міністр.

«Глави держав повинні будуть прибувати за межами цієї зони», - підкреслив він.

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