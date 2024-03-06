На время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа

Во время открытия Олимпийских игр аэропорты в радиусе 150 километров вокруг Парижа будут закрыты, а в небе будут летать дроны.

Источник фото: slovoidilo.ua

Во время слушаний в Сенате министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен анонсировал закрытие воздушного пространства и всех аэропортов в радиусе 150 километров вокруг Парижа на время церемонии открытия Олимпийских игр в июле. Об этом сообщает AIR Live.

«Это вполне исторически, что мы полностью останавливаем работу аэропортов», - сказал Дарманен. Он также отметил, что над церемонией для обеспечения безопасности будут летать вертолеты и дроны.

Остановка работы аэропортов запланирована с 19:00 до конца церемонии в полночь, добавил министр.

«Главы государств должны будут прибывать за пределами этой зоны», - подчеркнул он.

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