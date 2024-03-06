Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Известны первые кандидаты на должность главы Государственной судебной администрации

Первые три кандидата на должность главы ГСА подали документы.

Утраченные материалы уголовного производства подлежат восстановлению также по собственной инициативе суда, а их отсутствие не является основанием для возврата жалобы – Верховный Суд

Суд апелляционной инстанции указав в постановлении о том, что суд первой инстанции лишен возможности самостоятельно восстанавливать материалы утраченного судебного производства, не учел требования уголовного процессуального закона о порядке возобновления материалов утраченного уголовного производства в условиях военного положения.

Голосеевский районный суд Киева временно получит троих судей

Судьи из судов Киевской, Донецкой и Хмельницкой областей будут откомандированы на 1 год.

Вражеский БПЛА уничтожил станцию РЭБ, а командир решил привлечь за это к ответственности военнослужащего: что решил суд

Суд указал, что командир воинской части должен не только искать виновных, но и соблюдать процедуру служебного расследования.

В Украине участились случаи постороннего доступа к компьютерам госрегистраторов и нотариусов с последующими незаконными действиями в реестрах, - глава Офиса противодействия рейдерству

В этой связи глава Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик напомнил государственным регистраторам и нотариусам об обязанности соблюдения правил кибергигиены и о необходимости пересматривать с помощью программных средств ДРРП/ЕГР информацию о проведенных им в течение предыдущего дня регистрационных действиях.

  1. В Украине

Отсрочка подачи деклараций: кто должен подать декларацию за 2023 год, а кто — нет

15:30, 6 марта 2024
Украинцам напомнили, для кого отсрочена обязанность подачи деклараций.
Отсрочка подачи деклараций: кто должен подать декларацию за 2023 год, а кто — нет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины напомнило, что до 31 марта 2024 года продолжается кампания декларирования за 2023 отчетный период, а для некоторых лиц обязанность подачи деклараций отсрочена.

В ведомстве призвали служащих своевременно и ответственно отчитаться за свое состояние и напоминаем, что для определенных категорий декларантов обязанность подачи деклараций отсрочена – им нужно будет это сделать не позднее 90 дней после изменения условий, предоставляющих им такое право.

Так, обязанность подачи деклараций отсрочена для:

- военнослужащих Госспецсвязи, Госпогранслужбы, УГО, ВСУ, других военных формирований;

- полицейских полиции особого назначения, вовлеченных в ведение боевых действий;

- лиц, которые для осуществления служебных полномочий на постоянной основе находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия;

- лиц, находящихся на временно оккупированных территориях;

- лиц, участвующих в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала;

- лиц, плененных или интернированных;

- лиц, которые в результате ранения или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы, находятся на стационарном лечении и/или реабилитации.

Отсрочка представления деклараций также относится к членам семей указанных лиц.

Однако в Законе есть и исключение. Подать свои декларации за 2021, 2022 и 2023 годы до 31 марта 2024 года имеют декларанты из числа военнослужащих:

- Министров, заместителей министров, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

- входящие в состав ВЛК, ЛЛК или командированные в них;

- проходящие службу в ТЦК и СП или командированные в них;

- участвующих в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Ранее сообщалось, как задекларировать уничтоженное имущество.

Также в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции решили объяснить, кто из должностных лиц юридических лиц публичного права является декларантом, а кто нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду