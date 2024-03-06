Отсрочка подачи деклараций: кто должен подать декларацию за 2023 год, а кто — нет

Украинцам напомнили, для кого отсрочена обязанность подачи деклараций.

Министерство юстиции Украины напомнило, что до 31 марта 2024 года продолжается кампания декларирования за 2023 отчетный период, а для некоторых лиц обязанность подачи деклараций отсрочена.

В ведомстве призвали служащих своевременно и ответственно отчитаться за свое состояние и напоминаем, что для определенных категорий декларантов обязанность подачи деклараций отсрочена – им нужно будет это сделать не позднее 90 дней после изменения условий, предоставляющих им такое право.

Так, обязанность подачи деклараций отсрочена для:

- военнослужащих Госспецсвязи, Госпогранслужбы, УГО, ВСУ, других военных формирований;

- полицейских полиции особого назначения, вовлеченных в ведение боевых действий;

- лиц, которые для осуществления служебных полномочий на постоянной основе находятся на территориях, где ведутся активные боевые действия;

- лиц, находящихся на временно оккупированных территориях;

- лиц, участвующих в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национальных контингентов или национального персонала;

- лиц, плененных или интернированных;

- лиц, которые в результате ранения или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы, находятся на стационарном лечении и/или реабилитации.

Отсрочка представления деклараций также относится к членам семей указанных лиц.

Однако в Законе есть и исключение. Подать свои декларации за 2021, 2022 и 2023 годы до 31 марта 2024 года имеют декларанты из числа военнослужащих:

- Министров, заместителей министров, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей;

- входящие в состав ВЛК, ЛЛК или командированные в них;

- проходящие службу в ТЦК и СП или командированные в них;

- участвующих в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения.

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