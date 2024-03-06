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Відтермінування подання декларацій: хто має подати декларацію за 2023 рік, а хто — ні

15:30, 6 березня 2024
Українцям нагадали, для кого відтерміновано обов’язок подання декларацій.
Відтермінування подання декларацій: хто має подати декларацію за 2023 рік, а хто — ні
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Міністерство юстиції України нагадало, що до 31 березня 2024 року триває кампанія декларування за 2023 звітній період, а для деяких осіб обов’язок подання декларацій відтерміновано.

У відомстві закликали службовців своєчасно та відповідально відзвітувати за свої статки та нагадуємо, що для певних категорій декларантів обов’язок подання декларацій відтерміновано – їм потрібно буде це зробити не пізніше 90 днів після зміни умов, які надають їм таке право.

Так, обов’язок подання декларацій відтерміновано для:

- військовослужбовців Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, УДО, ЗСУ, інших військових формувань;

- поліцейських поліції особливого призначення, залучених до ведення бойових дій;

- осіб, які для здійснення службових повноважень на постійній основі перебувають на територіях, на яких ведуться активні бойові дії;

- осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

- осіб, які беруть участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національних контингентів або національного персоналу;

- осіб, які є полоненими чи інтернованими;

- осіб, які внаслідок поранення чи захворювання, пов'язаних з виконанням обов’язків військової служби, перебувають на стаціонарному лікуванні та/або реабілітації.

Відтермінування подання декларацій також стосується членів сімей зазначених осіб.

Проте в Законі є й виключення. Подати свої декларації за 2021, 2022 та 2023 роки до 31 березня 2024 мають декларанти з числа військовослужбовців:

- міністрів, заступників міністрів, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників;

- які входять до складу ВЛК, ЛЛК або відряджені до них;

- які проходять службу у ТЦК та СП, або відряджені до них;

- які беруть участь у здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Раніше ми писали, як задекларувати знищене майно.

Також у Національному агентстві з питань запобігання корупції пояснили, хто з посадовців юридичних осіб публічного права є декларантом, а хто ні.

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