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  1. В Украине

Кто из должностных лиц юридических лиц публичного права является декларантом, а кто нет – в НАПК разъяснили

16:55, 28 февраля 2024
Все государственные и коммунальные предприятия, а также учебные заведения, совместные коммунальные предприятия принадлежат именно юридическим лицам публичного права, безотносительно к цели их деятельности.
Кто из должностных лиц юридических лиц публичного права является декларантом, а кто нет – в НАПК разъяснили
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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции решили объяснить, кто из должностных лиц юридических лиц публичного права является декларантом, а кто нет.

Як зазначають у НАЗК, закон про відновлення декларування, що набрав чинності 12 жовтня 2023 року, суттєво зменшує, приблизно на 50 тисяч, кількість декларантів у державних та комунальних підприємствах, закладах, установах, організаціях – юридичних особах публічного права (далі – ЮОПП).

Відтак до декларантів із числа посадових осіб ЮОПП належать:

  • голови та члени наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії);
  • ліквідатор;
  • керівник, заступник керівника;
  • головний бухгалтер;
  • корпоративний секретар;
  • особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу та її заступники;
  • члени іншого органу управління (крім консультативного);
  • особа, яка відповідає за реалізацію антикорупційної програми в юридичній особі, яка відповідає вимогам ст. 62 Закону.

Тобто декларантами у ЮОПП залишилися лише топпосадовці, які до 31 березня 2024 року повинні подати щорічні декларації за 2023 звітній період.

Також у НАЗК звертають увагу, що всі державні та комунальні підприємства, а також навчальні заклади, спільні комунальні підприємства належать саме до юридичних осіб публічного права, безвідносно до мети їхньої діяльності.

Всі інші керівники нижчого за ієрархією рівня (структурних підрозділів) та інші працівники ЮОПП, які мають повноваження здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, зокрема, керівники підрозділів закупівель, не повинні подавати декларації будь-якого виду (у т. ч. декларації при звільненні та щорічні декларації за 2023 рік).

Вищезазначене не стосується працівників установ, які є державними органами в розумінні Закону, зазначили у НАЗК. Поява визначення в Законі терміна «посадова особа юридичної особи публічного права» не зменшила кількості декларантів у державних органах.

Якщо ж працівник ЮОПП є декларантом за іншою посадою/статусом, визначеним у ст. 3 Закону (наприклад, є депутатом місцевої ради), то він зобов’язаний подати всі передбачені Законом декларації. 

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