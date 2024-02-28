Нацполиция готова немедленно реагировать на вымогательство взяток, – в МВД призвали граждан к сотрудничеству

Министр внутренних дел призвал граждан присоединиться к реформам Сервисных центров.

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Продолжается реформирование Сервисных центров Министерства внутренних дел Украины. Министр Игорь Клименко призвал граждан присоединиться к этому процессу и совместно с властью осуществить его полную реализацию.

"Если вы стали свидетелями коррупционных проявлений или же от вас требуют взятку за услуги, сообщайте об этом на чат-бот и горячую линию. Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции будут реагировать безотлагательно", - заявил министр.

По его словам, оперативники внутренней безопасности Национальной полиции готовы немедленно реагировать на полученные сообщения и принимать необходимые меры.

"Наши цели неизменны: минимум бюрократии, высокое качество услуг, скорость и комфорт для населения. И главное - недопущение любых коррупционных проявлений", - подчеркнул министр.

Он также отметил усиление внутреннего контроля и выразил благодарность гражданам за доверие и сотрудничество в этом направлении.

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