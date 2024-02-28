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  1. В Украине

Часть акций «Укрпочты» может быть продана, — Игорь Смилянский раскрыл детали

12:51, 28 февраля 2024
По его словам, целесообразно продавать акции компании по частям, поскольку продажа 100% не будет воспринята «ни политически, ни людьми».
Часть акций «Укрпочты» может быть продана, — Игорь Смилянский раскрыл детали
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После победы Украины в войне с рф часть акций «Укрпочты» может быть продана. Об этом заявил гендиректор компании Игорь Смилянскийпередает «Интерфакс-Украина».

Так, он не исключает частичную приватизацию компании путем продажи миноритарного пакета 25-49% акций после победы.

«Мне очень хотелось, чтобы после победы или около победы мы стали одной из первых компаний, которая провела бы успешную, крутую приватизацию, по крайней мере пакета акций. Мы к этому готовы. Мы уже акционерное общество, то есть у государства есть 100% акций, которые оно может продать в любое время», – заявил Смилянский.

Потенциальными покупателями могут быть крупные финансовые институты, такие как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Международная финансовая корпорация (IFC).

По словам Смилянского, приобрести пакет акций «Укрпочты» мог бы стратегический инвестор, который помог бы компании повысить капитализацию и через несколько лет вышел бы из состава ее акционеров, продав акции на бирже пула фондов, в том числе и пенсионным.

Он отметил, что частные private equty и венчурные фонды могли бы стать владельцами части акций «Укрпочты», поскольку логистика и доставка посылок еще много лет будут перспективным направлением, которое невозможно перевести в дистанционный формат.

«И дальше – это партнеры вроде DHL или похожие, или Amazon, которые могут рассматривать вход на рынок. И одна из возможностей входа на рынок – это приобретение имеющегося игрока», - сказал Смилянский.

По мнению СЕО «Укрпочты», целесообразно продавать акции компании по частям, поскольку продажа 100% не будет воспринята «ни политически, ни людьми».

«Первая продажа, я думаю, должна быть 25%, далее 49%, возможно 50%. Такую кампанию, как Укрпочта, нельзя приватизировать в целом, потому что это не будет воспринято ни политически, ни людьми. Надо показывать частями, что смотрите: вот зашел инвестор, стали только лучше, ничего плохого не получилось – давайте посмотрим, что можем еще приватизировать часть», - сказал Смилянский.

В то же время он отметил, что вряд ли на момент продажи компании удастся достичь капитализации, равной DHL, в частности, из-за размера рынка почтовых услуг в Украине и низких тарифов.

«Ни в одной стране Европы ты за доллар не отправишь экспрессом на следующий день посылку. В Украине это возможно благодаря конкуренции», - отметил он, подчеркнув, что к моменту продажи «определенная капитализация будет».

Одним из направлений в рамках подготовки «Укрпочты» к частичной приватизации в будущем, по словам гендиректора, станет снижение доли доходов, связанных с государством.

«Когда я пришел в Укрпочту, доля дохода, связанная с государством, составляла 60%. Что я имею в виду под «связано»? Связано – это, когда государство регулирует тарифы, например на письме или газетах. Или когда государство платит за услуги, например, за доставку пенсии. Эта доля составила 60%, сейчас она составляет 38%. И я очень надеюсь, что если мы все же будем успешны и получим право на банковскую деятельность, то в течение двух лет эта доля уменьшится до 8%», - заявил СЕО «Укрпочты».

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