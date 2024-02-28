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  1. В Украине

Сочетание анонсированного Президентом кэшбека и єВідновлення может принести экономике $60 млрд – Елена Шуляк

16:37, 28 февраля 2024
Депутатка спрогнозировала, как украинская экономика выиграет от национального кэшбека в восстановлении жилья.
Сочетание анонсированного Президентом кэшбека и єВідновлення может принести экономике $60 млрд – Елена Шуляк
Источник фото: Виталий Носач/РБК-Украина
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Украинская экономика может получить кумулятивный эффект в размере до $60 млрд от взаимодействия действующей программы государственных компенсации єВідновлення и национальной программы кэшбека «Покупай украинское», которую анонсировал Президент. Как писала «Судебно-юридическая газета», по ней граждане Украины смогут получать часть средств, потраченных на товары украинских производителей.

Как рассказала глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, это возможно за счет использования украинцами отечественных материалов в восстановлении – выбирая строительные материалы украинских производителей при восстановлении своих домов за средства программы єВідновлення, часть денег гражданам могут начать возвращать на специальную карту.

Парламентарийка объяснила – синергия государственных программ, направленных на восстановление и отстройку, позволяет ускорить эти процессы и сделать их более эффективными. В частности, отметила Шуляк, сочетание єВідновлення и государственной программы льготной ипотеки єОселя, поддержанное парламентом в конце прошлой недели, позволит украинцам иметь больше возможностей для приобретения нового жилья.

А сочетание єВідновлення с анонсированным кэшбеком «Покупай украинское» позволит стимулировать перезапуск многих важных процессов, начиная от производственных мощностей и завершая созданием новых рабочих мест и уплатой многомиллионных налогов в государственный бюджет.

По словам Шуляк, согласно проведенному исследованию, до полномасштабного вторжения 90% всех строительных материалов производились в Украине.

Сейчас производственные мощности отечественных производителей строительных материалов пока загружены только на 20-35%.

«Финансовый профит отечественной строительной отрасли от восстановления Украины прогнозируемо составит $65 млрд. К тому же $5,5 млрд из них смогут пойти на уплату налогов, по меньшей мере, $1,5 млрд – в Пенсионный фонд. Кроме того, это около 100 тысяч рабочих мест. А это в свою очередь оживит и сферу услуг, и торговлю, и другие сопутствующие отрасли. Напомню, что еще до войны строительный мультипликатор в жилищной сфере, по разным оценкам, составлял от 6,5 до 7,8 грн ВВП. То есть каждая гривна, потраченная в строительство жилья, приносила примерно 7-8 грн ВВП страны», – подчеркнула Елена Шуляк.

Народная депутатка также сообщила, что сейчас программа кэшбека находится на стадии разработки – готовятся финансовые и технические параметры. Но важно, чтобы программа «Покупай украинское» смогла заработать до конца 2024 года, поскольку это позволит оставить украинские деньги на Украине.

Также мы писали, что Кабинет Министров утвердил постановление о продвижении товаров украинского производства. Изображения «Сделано в Украине» смогут бесплатно использовать бизнес, учреждения и организации, независимо от формы собственности.

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