Поєднання анонсованого Президентом кешбеку та єВідновлення може принести економіці $60 млрд – Олена Шуляк

Депутатка спрогнозувала, як українська економіка виграє від національного кешбеку у відбудові житла.

Джерело фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Українська економіка може отримати кумулятивний ефект у розмірі до $60 млрд від взаємодії чинної програми державних компенсацій єВідновлення та національної програми кешбеку «Купуй українське», яку анонсував Президент. Як писала «Судово-юридична газета», за нею громадяни України зможуть отримувати частину коштів, витрачених на товари українських виробників.

Як розповіла очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, економіка може отримати до $60 млрд за рахунок використання українцями вітчизняних матеріалів у відбудові – обираючи будівельні матеріали українських виробників при відновленні своїх домівок за кошти програми єВідновлення, частину грошей громадянам можуть почати повертати на спеціальну карту.

Парламентарка пояснила – синергія державних програм, направлених на відновлення і відбудову, дозволяє прискорити ці процеси і зробити їх більш ефективними. Зокрема, зазначила Шуляк, поєднання єВідновлення і державної програми пільгової іпотеки єОселя, підтримане парламентом наприкінці минулого тижня, дозволить українцям мати більше можливостей для придбання нового житла.

А поєднання єВідновлення з анонсованим кешбеком «Купуй українське» дозволить стимулювати перезапуск багатьох важливих процесів, починаючи від виробничих потужностей і завершуючи створенням нових робочих місць і сплатою багатомільйонних податків в державний бюджет.

За словами Шуляк, згідно з дослідженням, яке провели, до повномасштабного вторгнення 90% всіх будівельних матеріалів вироблялися в Україні.

Зараз виробничі потужності вітчизняних виробників будівельних матеріалів поки що завантажені лише на 20-35%.

«Фінансовий профіт вітчизняної будівельної галузі від відновлення України прогнозовано становитиме $65 млрд. До того ж $5,5 млрд з них зможуть піти на сплату податків, щонайменше $1,5 млрд – до Пенсійного фонду. Крім цього, це близько 100 тисяч робочих місць. А це, своєю чергою, пожвавить і сферу послуг, і торгівлю, і інші супутні галузі. Нагадаю, що ще до війни будівельний мультиплікатор в житловій сфері, за різними оцінками, становив від 6,5 грн до 7,8 грн ВВП. Тобто кожна гривня, витрачена в спорудження житла, приносила приблизно 7-8 грн ВВП країни», – наголосила Олена Шуляк.

Народна депутатка також повідомила, що наразі програма кешбеку знаходиться на стадії розробки – готуються фінансові і технічні параметри. Але важливо, щоб програма «Купуй українське» змогла запрацювати до кінця 2024 року, оскільки це дозволить залишити українські гроші в Україні.

Також ми писали, що Кабінет Міністрів затвердив постанову щодо популяризації товарів українського виробництва. Зображення «Зроблено в Україні» зможуть безкоштовно використовувати бізнес, установи та організації незалежно від форми власності.

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