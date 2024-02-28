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  1. У світі

Похорон Олексія Навального відбудеться 1 березня

12:28, 28 лютого 2024
Опозиціонера поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві.
Похорон Олексія Навального відбудеться 1 березня
Фото: Getty Images
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Російського опозиціонера Олексія Навального поховають 1 березня на Борисівському цвинтарі в Москві. Про це повідомила речниця політика Кіра Ярмиш.

«Похорон відбудеться на Борисівському кладовищі», — зазначила вона.

Ярмиш додала, що відспівувати Навального будуть в церкві ікони Божої Матері «Утамуй мої печалі» у Мар’їно 1 березня о 14.00.

Як відомо, 16 лютого, у російській виправній колонії помер опозиціонер Олексій Навальний. 

За даними ЗМІ, Олексія Навального планували обміняти на вбивцю колишнього чеченського командира у Берліні.

Нагадаємо, тіло Олексія Навального віддали матері.

Крім того, Буданов назвав причину смерті Навального.

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