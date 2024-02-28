Похороны Алексея Навального пройдут 1 марта

Оппозиционера похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

Фото: Getty Images

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Российского оппозиционера Алексея Навального похоронят 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

«Похороны пройдут на Борисовском кладбище», — отметила она.

Ярмыш добавила, что отпевать Навального будут в церкви иконы Божией Матери «Утоли мои печали» в Марьино 1 марта в 14.00.

Как известно, 16 февраля, в российской исправительной колонии умер оппозиционер Алексей Навальный.

По данным СМИ, Алексея Навального планировали обменять на убийцу бывшего чеченского командира в Берлине.

Напомним, тело Алексея Навального отдали матери.

Кроме того, Буданов назвал причину смерти Навального.

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