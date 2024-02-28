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  1. В Украине

ТрО Киева перепродавала военную одежду, бронежилеты и шлемы

12:39, 28 февраля 2024
В Киеве разоблачили сделку на не менее 3,6 млн гривен по похищению военной одежды из части ТрО и продажи ее по демпинговым ценам.
ТрО Киева перепродавала военную одежду, бронежилеты и шлемы
Источник фото: dbr.gov.ua
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Сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины вместе раскрыли масштабную схему похищения военной одежды из одной из бригад Территориальной обороны в Киеве и ее дальнейшей продажи по заниженным ценам.

По данным ГБР, преступную группу составляли как военнослужащие, отвечавшие за списание военного имущества, так и гражданские лица, которые осуществляли его реализацию. Организатором схемы был один из гражданских, который пользовался влиянием на отдельных военнослужащих. Через их посредничество он похищал из части разнообразную военную одежду и экипировку. Украденное имущество хранилось на импровизированном складе в гаражных помещениях столицы.

По предварительным данным, злоумышленники похитили предметы одежды и экипировки на сумму не менее 3,6 миллионов гривен. Во время обысков правоохранители обнаружили значительные запасы военного имущества, предназначенного для продажи через Интернет. Члены преступной группы срезали бирки с продукции, подтверждающие его принадлежность Вооруженным Силам Украины и указывающие на непригодность для продажи.

Организатор схемы и два человека, один из которых был военнослужащим, задержаны "на горячем" во время проведения продажи военного имущества на сумму более 2 миллионов гривен со скидкой почти в 50%. Проводится следственная проверка и экспертиза для установления точной суммы нанесенного ущерба.

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