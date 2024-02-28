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  1. В мире

Еврокомиссия предлагает использовать доходы от замороженных российских активов на оборудование для ВСУ

16:19, 28 февраля 2024
ЕС должен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов России на закупку оружия для Украины.
Еврокомиссия предлагает использовать доходы от замороженных российских активов на оборудование для ВСУ
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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предложила Евросоюзу рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Пора начать разговор об использовании неожиданных доходов от замороженных российских активов для совместной закупки военного оборудования для Украины», – заявила она.

Президент ЕК акцентировала, что не может быть более сильного и лучшего применения этих денег, чем «сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни».

Фон дер Ляен сказала, что угроза войны для ЕС «возможно, не является неизбежной, но она не является невозможной».

«Риски войны не следует преувеличивать, но к ним следует быть готовыми, и это начинается с неотложной потребности в восстановлении, пополнении, модернизации вооруженных сил стран-членов», – сказала она.

Также она представила новую Европейскую стратегию промышленной обороны, которую ее комиссия презентует в ближайшие недели, отметив, что одной из ее главных целей будет предоставление приоритета совместным закупкам.

«Европа должна стремиться к разработке и выработке следующего поколения победных оперативных возможностей. Это значит, что в течение следующих пяти лет мы должны ускоренно развивать нашу оборонную промышленность», – сказала президент Еврокомиссии.

Однако, по ее мнению, усиление европейских усилий в области обороны не снизит потребности в альянсе НАТО.

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