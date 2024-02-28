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  1. У світі

Єврокомісія пропонує використати прибутки від заморожених російських активів на обладнання для ЗСУ

16:19, 28 лютого 2024
ЄС має розглянути можливість використання доходів від заморожених активів рф на закупівлю зброї для України.
Єврокомісія пропонує використати прибутки від заморожених російських активів на обладнання для ЗСУ
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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала Євросоюзу розглянути можливість використання прибутку від заморожених російських активів для закупівлі військової техніки для України. Про це повідомляє агентство Reuters.

«Настав час розпочати розмову про використання несподіваних прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України», – заявила вона.

Президентка ЄК акцентувала, що не може бути сильнішого й кращого застосування цих грошей, ніж «зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя». 

Фон дер Ляєн сказала, що загроза війни для ЄС «можливо, не є неминучою, але вона не є неможливою».

«Ризики війни не слід перебільшувати, але до них слід бути готовими, і це починається з нагальної потреби у відновленні, поповненні, модернізації збройних сил країн-членів», – сказала вона.

Також вона представила нову Європейську стратегію промислової оборони, яку її комісія презентує найближчими тижнями, зазначивши, що однією з її головних цілей буде надання пріоритету спільним закупівлям.

«Європа повинна прагнути розробляти й виробляти наступне покоління переможних оперативних можливостей. Це означає, що протягом наступних п'яти років ми повинні прискорено розвивати нашу оборонну промисловість», – сказала президентка Єврокомісії.

Однак, на її думку, посилення європейських зусиль в галузі оборони не зменшить потреби в альянсі НАТО.

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