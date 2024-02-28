ТрО Києва перепродувала військовий одяг, бронежилети та шоломи

У Києві викрили оборудку на не менше 3,6 млн гривень з викрадання військового одягу з частини ТрО та продажу його за демпінговими цінами.

Джерело фото: dbr.gov.ua

Співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України разом розкрили масштабну схему викрадання військового одягу з однієї з бригад Територіальної оборони в Києві та його подальшого продажу за заниженими цінами.

За даними ДБР, злочинну групу складали як військовослужбовці, що відповідали за списання військового майна, так і цивільні особи, які здійснювали його реалізацію. Організатором схеми був один з цивільних, який користувався впливом на окремих військовослужбовців. Через їх посередництво він викрадав з частини різноманітний військовий одяг та екіпірування. Украдене майно зберігалося на імпровізованому складі у гаражних приміщеннях столиці.

За попередніми даними, зловмисники викрали предмети одягу та екіпірування на суму не менше 3,6 мільйонів гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили значні запаси військового майна, призначеного для продажу через Інтернет. Члени злочинної групи зрізали бирки з продукції, що підтверджували його належність Збройним Силам України та вказували на непридатність для продажу.

Організатора схеми та двох осіб, один з яких був військовослужбовцем, затримано "на гарячому" під час проведення продажу військового майна на суму понад 2 мільйонів гривень зі знижкою майже у 50%. Проводиться слідча перевірка та експертиза для встановлення точної суми завданих збитків.

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