Частину акцій «Укрпошти» може бути продано, — Ігор Смілянський розкрив деталі

За його словами, доцільно продавати акції компанії частинами, оскільки продаж 100% не буде сприйнятий «ні політично, ні людьми».

Після перемоги України у війні з рф частину акцій «Укрпошти» може бути продано. Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає «Інтерфакс-Україна».

Так, він не відкидає часткової приватизації компанії шляхом продажу міноритарного пакета 25-49% акцій після перемоги.

«Мені дуже хотілося, щоб після перемоги або близько перемоги ми стали однією з перших компаній, яка б провела успішну, круту приватизацію, принаймні пакета акцій. Ми для цього готові. Ми вже акціонерне товариство, тобто у держави є 100% акцій, які вона може продати в будь-який час», - заявив Смілянський.

Потенційними покупцями можуть бути великі фінансові інституції, як-от Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

За словами Смілянського, придбати пакет акцій «Укрпошти» міг би стратегічний інвестор, який допоміг би компанії підвищити капіталізацію і за кілька років вийшов би зі складу її акціонерів, продавши акції на біржі пулу фондів, зокрема й пенсійним.

Він зазначив, що приватні private equty і венчурні фонди могли б стати власниками частини акцій «Укрпошти», оскільки логістика і доставка посилок ще багато років буде перспективним напрямом, який неможливо перевести в дистанційний формат.

«І далі - це партнери на кшталт DHL або схожі, або Amazon, які можуть розглядати вхід на ринок. І одна з можливостей входу на ринок - це придбання наявного гравця», - сказав Смілянський.

На думку СЕО «Укрпошти», доцільно продавати акції компанії частинами, оскільки продаж 100% не буде сприйнятий «ні політично, ні людьми».

«Перший продаж, я думаю, має бути 25%, далі 49%, можливо 50%. Таку кампанію, як «Укрпошта», не можна приватизувати загалом, тому що це не буде сприйнято ні політично, ні людьми. Треба показувати частинами, що дивіться: ось зайшов інвестор, стали лише кращими, нічого поганого не вийшло - давайте подивимося, що можемо ще приватизувати частину», - сказав Смілянський.

Водночас він зазначив, що навряд чи на момент продажу компанії вдасться досягти капіталізації, що дорівнює DHL, зокрема через розмір ринку поштових послуг в Україні та низькі тарифи.

«У жодній країні Європи ти за долар не відправиш експресом наступного дня посилку. В Україні це можливо завдяки конкуренції», - зазначив він, наголосивши, що на момент продажу «певна капіталізація буде».

Одним із напрямів у рамках підготовки «Укрпошти» до часткової приватизації в майбутньому, за словами гендиректора, буде зниження частки доходів, пов'язаних із державою.

«Коли я прийшов в «Укрпошту», частка доходу, пов'язана з державою, становила 60%. Що я маю на увазі під «пов'язано»? Пов'язано - це, коли держава регулює тарифи, наприклад на листі або газетах. Або коли держава платить за послуги, наприклад за доставку пенсії. Ця частка становила 60%, сьогодні вона становить 38%. І я дуже сподіваюся, що якщо ми все ж таки будемо успішними і отримаємо право на банківську діяльність, то протягом двох років ця частка зменшиться до 8%», - заявив СЕО «Укрпошти».

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