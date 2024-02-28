Нацполіція готова негайно реагувати на вимагання хабарів, – в МВС закликали громадян до співпраці

Міністр внутрішніх справ закликав громадян долучитися до реформ Сервісних центрів.

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Продовжується реформування Сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України. Міністр Ігор Клименко закликав громадян долучитися до цього процесу та спільно з владою здійснити його повну реалізацію.

«Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію. Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно», - заявив міністр.

За його словами, оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції готові негайно реагувати на отримані повідомлення та вживати необхідні заходи.

«Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне – недопущення будь-яких корупційних проявів», - підкреслив міністр.

Він також наголосив на посиленні внутрішнього контролю та висловив вдячність громадянам за довіру та співпрацю в цьому напрямку.

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