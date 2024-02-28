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Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

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П’ять членів ВККС вказали, що конкурс до Верховного Суду завершився ще у 2017 році, відтак, підстави для оцінювання Павла Вовка були відсутні.

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  1. В Україні

Нацполіція готова негайно реагувати на вимагання хабарів, – в МВС закликали громадян до співпраці

12:57, 28 лютого 2024
Міністр внутрішніх справ закликав громадян долучитися до реформ Сервісних центрів.
Нацполіція готова негайно реагувати на вимагання хабарів, – в МВС закликали громадян до співпраці
Джерело фото: ukrinform
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Продовжується реформування Сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України. Міністр Ігор Клименко закликав громадян долучитися до цього процесу та спільно з владою здійснити його повну реалізацію.

«Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію. Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно», - заявив міністр.

За його словами, оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції готові негайно реагувати на отримані повідомлення та вживати необхідні заходи.

«Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне – недопущення будь-яких корупційних проявів», - підкреслив міністр.

Він також наголосив на посиленні внутрішнього контролю та висловив вдячність громадянам за довіру та співпрацю в цьому напрямку.

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