Во Франции арестовали 9 нападавших на полицейский участок в пригороде Парижа

Полиция Франции арестовала девять человек после нападения на полицейский участок в Ла-Курнев.

Источник фото: glavcom.ua

Девять человек были арестованы во Франции после нападения на полицейский участок в пригороде Парижа Ла-Курнев. Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье.

По информации BFM TV, неидентифицированные лица бросили файерами в отделение полиции и подожгли мусорные баки. Это произошло после того, как на прошлой неделе погиб молодой человек, который отказался остановиться на скутере по требованию правоохранителей.

Недавние нападения и безопасность стали основными темами для французских властей во время подготовки к Олимпиаде в Париже, которая начнется 26 июля. В городе уже были случаи вандализма, связанные с протестами, спровоцированными резкими событиями, в частности, смертельным ранением подростка североафриканского происхождения, застреленного полицией.

Напомним, на время церемонии открытия Олимпийских игр закроют все аэропорты вокруг Парижа.

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