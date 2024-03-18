В Гоструда отметили, что дополнительный отпуск должен быть использован в течение календарного года, и его перенос на другой год действующим законодательством не предусмотрен.

Государственная служба Украины по вопросам труда сообщает, можно ли предоставить демобилизованному работнику дополнительный отпуск «чернобыльца» за 2022 и 2023 годы.

Отмечается, что право на получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком на 14 рабочих дней в году предоставлено гражданам, отнесенным к первой и второй категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы (п. 22 ст. 20 и п. 1 ст. 21 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы» от 28.02.1991 № 796-XII).

Таким образом, этот отпуск должен быть использован в течение календарного года, и его перенос на другой год действующим законодательством не предусмотрен.

При этом в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на критической инфраструктуре (ст. 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 № 2136-ІХ).

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