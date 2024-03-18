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  1. В Україні

Чи можна надати демобілізованому працівникові додаткову відпустку «чорнобильця» за 2022 та 2023 роки

15:13, 18 березня 2024
У Держпраці зазначили, що додаткова відпустка має бути використана протягом календарного року, і її перенесення на інший рік чинним законодавством не передбачено.
Чи можна надати демобілізованому працівникові додаткову відпустку «чорнобильця» за 2022 та 2023 роки
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Державна служба України з питань праці повідомляє, чи можна надати демобілізованому працівникові додаткову відпустку «чорнобильця» за 2022 та 2023 роки. 

Зазначається, що право на отримання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати строком на 14 робочих днів на рік надано громадянам, які віднесені до першої та другої категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-XII).

Таким чином, ця відпустка має бути використана  протягом календарного року, і її перенесення на інший рік чинним законодавством не передбачено.

При цьому у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику в наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури (ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ).

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