Уряд затвердив План для Ukraine Facility: коли буде опубліковано план реформ, Меморандум про взаєморозуміння між Україною та ЄС і текст кредитної угоди

Мінекономіки на запит «Судово-юридичної газети» щодо текстів Меморандуму, Кредитної угоди та проекту Плану для Ukraine Facility, пояснило, коли вони будуть опубліковані.

Кабінет Міністрів 18 березня затвердив План для Ukraine Facility. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. «Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями, як «зелений» перехід, цифровізація, євроінтеграція», - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», за тим, як Україна використає 50 млрд євро від ЄС, слідкуватиме окрема Ревізійна рада, що буде інформувати про порушення та корупцію. Також попередній проект Плану Ukraine Facility передбачав компонент із посилення підзвітності, доброчесності та професіоналізму судової влади.

Відповідно до регламенту Ukraine Facility, в рамках перехідного фінансування Україна може отримати до 1,5 млрд євро щомісяця до моменту остаточного затвердження Плану для Ukraine Facility. При цьому перехідне фінансування починає діяти з 31 грудня 2023 року. Відповідно підписання Меморандуму дозволить Україні вже у березні 2024 року залучити 4,5 млрд євро для підтримки макрофінансової стабільності. Наступні 1,5 млрд євро Україна зможе отримати у квітні 2024 року після виконання індикаторів для перехідного фінансування.

Механізм перехідного фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility, який передбачає індикатори виконання реформ протягом 2024-2027 років.

Підтримка в рамках перехідного фінансування здійснюватиметься за виконання Україною індикаторів, передбачених у Плані на початок 2024 року.

Так, Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища тощо.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за повідомленням Міністерства економіки України, 12 березня 2024 року Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом щодо перехідного фінансування в рамках програми Ukraine Facility, а також відповідну кредитну угоду. Документи підписали Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, Міністр фінансів України Сергій Марченко, Голова Національного банку України Андрій Пишний.

У зв’язку з цим «Судово-юридична газета» звернулася до Мінекономіки з проханням надати тексти відповідних документів, зокрема, Меморандуму, Кредитної угоди та проекту Плану для Ukraine Facility, який є технічним документом, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС.

У відповідь у Мінекономіки за підписом заступника Міністра економіки питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олексія Соболева повідомили наступне.

Щодо текстів Меморандуму та відповідної Кредитної угоди

На підставі Розпорядження Президента України від 11.03.2024 № 22/2024-рп «Про уповноваження на підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування) та Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування)» та з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.03.2024 № 208-р «Про залучення позики від Європейського Союзу» уповноважені представники підписали Меморандум про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування) та Кредитну угоду між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування) та дипломатичними каналами передали для підписання європейській стороні. Після набрання чинності відповідно до застосовних процедур обох сторін вищезгадані документи будуть опубліковані.

Щодо проекту Плану України

Новий фінансовий інструмент для України «Ukraine Facility» розміром 50 мільярдів євро на 2024 – 2027 роки в рамках Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2024 – 2027 роки діятиме відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2024/792 від 29.02.2024 (далі – Регламент) (з текстом Регламенту можна ознайомитися за посиланням: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

З метою впровадження першого компоненту «Ukraine Facility», передбаченого Регламентом, Урядом забезпечується підготовка проекту Плану України. З цією метою постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 № 737 утворено Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки плану заходів у рамках реалізації пропозиції Європейської Комісії щодо Регламенту Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про створення Українського фонду (далі – Міжвідомча робоча група), затверджено положення про неї та визначено її посадовий склад з числа представників державних органів.

Міжвідомчою робочою групою забезпечено координацію дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів щодо підготовки окремих розділів проекту Плану згідно з графіком підготовки та структурою документу, узгодженими з Європейською Комісією в рамках спільних консультацій.

До зазначеної роботи залучені державні органи, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сферах впровадження визначених реформ. На етапах підготовки розділів проекту Плану постійно проводились комунікаційні заходи і консультації з представниками бізнесу, громадських організацій та парламентських комітетів Верховної Ради України.

Наразі залученими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами здійснюється доопрацювання окремих розділів проекту Плану з урахуванням коментарів Генерального директорату з питань сусідства та політики розширення (DG NEAR) Європейської Комісії та додаткових пропозицій за результатами триалогів між Європейською Комісією, Європейським Парламентом та Європейською Радою щодо проекту Регламенту, а також за результатами консультацій із залученими державними органами в рамках візиту делегації DG NEAR Європейської Комісії (22.02.2024 – 28.02.2024).

Після доопрацювання Мінекономіки буде забезпечено узагальнення розділів і підготовку єдиного документу (Плану України українською і англійською мовами) з метою подальшого його подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України. Після схвалення Урядом План України буде опубліковано.

Автор: Наталя Мамченко

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