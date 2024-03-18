Правительство утвердило План для Ukraine Facility: когда будет опубликован план реформ, Меморандум о взаимопонимании между Украиной и ЕС и текст кредитного соглашения

Минэкономики по запросу «Судебно-юридической газеты» относительно текстов Меморандума, Кредитного соглашения и проекта Плана для Ukraine Facility пояснило, когда они будут опубликованы.

Кабинет Министров 18 марта утвердил План для Ukraine Facility. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, План содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов. «Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в разных областях: от энергетики и аграрной отрасли. Кроме того, в документе прописаны сквозные направления как «зеленый» переход, цифровизация, евроинтеграция», - отметил он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», за тем, как Украина использует 50 млрд евро от ЕС, будет следить отдельный Ревизионный совет, который будет информировать о нарушениях и коррупции. Также предыдущий проект Плана Ukraine Facility предусматривал компонент усиления подотчетности, добродетели и профессионализма судебной власти.

Согласно регламенту Ukraine Facility, в рамках переходного финансирования Украина может получить до 1,5 млрд евро ежемесячно до момента окончательного утверждения Плана для Ukraine Facility. При этом переходное финансирование начинает действовать с 31 декабря 2023 года. Соответственно, подписание Меморандума позволит Украине уже в марте 2024 года привлечь 4,5 млрд евро для поддержания макрофинансовой стабильности. Следующие 1,5 млрд. евро Украина сможет получить в апреле 2024 года после выполнения индикаторов для переходного финансирования.

Механизм переходного финансирования позволит обеспечить срочные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, который предусматривает индикаторы выполнения реформ в течение 2024-2027 годов.

Поддержка в рамках переходного финансирования будет осуществляться при выполнении Украиной индикаторов, предусмотренных в Плане на начало 2024 года.

Так, Украина реализует 5 индикаторов в сферах управления государственными финансами, борьбе с коррупцией, развитии бизнес-среды и т.д.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по сообщению Министерства экономики Украины, 12 марта 2024 Украина подписала Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом относительно переходного финансирования в рамках программы Ukraine Facility, а также соответствующее кредитное соглашение. Документы подписали Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко, Министр финансов Украины Сергей Марченко, Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

В связи с этим «Судебно-юридическая газета» обратилась в Минэкономики с просьбой предоставить тексты соответствующих документов, в частности, Меморандума, Кредитного соглашения и проекта Плана для Ukraine Facility, являющегося техническим документом, необходимым для реализации программы финансовой поддержки Украины от ЕС.

В ответ в Минэкономики за подписью заместителя Министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Алексея Соболева сообщили следующее.

Щодо текстів Меморандуму та відповідної Кредитної угоди

На підставі Розпорядження Президента України від 11.03.2024 № 22/2024-рп «Про уповноваження на підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування) та Кредитної угоди між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування)» та з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.03.2024 № 208-р «Про залучення позики від Європейського Союзу» уповноважені представники підписали Меморандум про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування) та Кредитну угоду між Україною як Позичальником та Національним банком України як Агентом Позичальника та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією як Кредитором («Ukraine Facility», виняткове перехідне фінансування) та дипломатичними каналами передали для підписання європейській стороні. Після набрання чинності відповідно до застосовних процедур обох сторін вищезгадані документи будуть опубліковані.

Щодо проекту Плану України

Новий фінансовий інструмент для України «Ukraine Facility» розміром 50 мільярдів євро на 2024 – 2027 роки в рамках Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2024 – 2027 роки діятиме відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2024/792 від 29.02.2024 (далі – Регламент) (з текстом Регламенту можна ознайомитися за посиланням: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

З метою впровадження першого компоненту «Ukraine Facility», передбаченого Регламентом, Урядом забезпечується підготовка проекту Плану України. З цією метою постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2023 № 737 утворено Міжвідомчу робочу групу з питань підготовки плану заходів у рамках реалізації пропозиції Європейської Комісії щодо Регламенту Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про створення Українського фонду (далі – Міжвідомча робоча група), затверджено положення про неї та визначено її посадовий склад з числа представників державних органів.

Міжвідомчою робочою групою забезпечено координацію дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів щодо підготовки окремих розділів проекту Плану згідно з графіком підготовки та структурою документу, узгодженими з Європейською Комісією в рамках спільних консультацій.

До зазначеної роботи залучені державні органи, які забезпечують формування та реалізацію державної політики у сферах впровадження визначених реформ. На етапах підготовки розділів проекту Плану постійно проводились комунікаційні заходи і консультації з представниками бізнесу, громадських організацій та парламентських комітетів Верховної Ради України.

Наразі залученими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та іншими державними органами здійснюється доопрацювання окремих розділів проекту Плану з урахуванням коментарів Генерального директорату з питань сусідства та політики розширення (DG NEAR) Європейської Комісії та додаткових пропозицій за результатами триалогів між Європейською Комісією, Європейським Парламентом та Європейською Радою щодо проекту Регламенту, а також за результатами консультацій із залученими державними органами в рамках візиту делегації DG NEAR Європейської Комісії (22.02.2024 – 28.02.2024).

Після доопрацювання Мінекономіки буде забезпечено узагальнення розділів і підготовку єдиного документу (Плану України українською і англійською мовами) з метою подальшого його подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України. Після схвалення Урядом План України буде опубліковано.

Автор: Наталя Мамченко

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