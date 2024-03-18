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  1. В Украине

Минздрав обновил рекомендации относительно прививок против COVID-19

15:49, 18 марта 2024
Обновлены рекомендации по проведению прививок двухвалентной омикрон-специфической вакциной против COVID-19 для первичной вакцинации.
Минздрав обновил рекомендации относительно прививок против COVID-19
Источник фото: Mathurin NAPOLY, matnapo / Unsplash
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Минздрав обновил рекомендации по проведению прививок двухвалентной омикрон-специфической вакциной против COVID-19 для первичной вакцинации. «Двухвалентная» означает, что вакцина содержит мРНК двух вариантов — «оригинального» и «Омикрон».

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, это обновленная версия вакцины «Comirnaty» от американской компании «Pfizer», адаптированная специально для защиты против штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее эта вакцина была одобрена только для проведения бустерных прививок. Теперь украинцы, не имеющие прививок против COVID-19, не завершили первичную вакцинацию, или пациенты, которым врач рекомендует дополнительную «бустерную прививку», смогут получить прививку омикрон-специфической вакциной.

Как отмечают в Минздраве, все области обеспечены вакциной против COVID-19. Медики используют вакцины «Comirnaty» (производитель «Pfizer»). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель «Pfizer» — вакцина «Comirnaty» для детей) и омикрон-специфическая вакцина (производитель «Pfizer»), которая ранее использовалась для бустерных прививок.

Напомним, в Украине циркулирует 29 субвариантов COVID-19 – подтипов штамма «Омикрона».

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