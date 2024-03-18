Минздрав обновил рекомендации относительно прививок против COVID-19

Обновлены рекомендации по проведению прививок двухвалентной омикрон-специфической вакциной против COVID-19 для первичной вакцинации.

Источник фото: Mathurin NAPOLY, matnapo / Unsplash

Минздрав обновил рекомендации по проведению прививок двухвалентной омикрон-специфической вакциной против COVID-19 для первичной вакцинации. «Двухвалентная» означает, что вакцина содержит мРНК двух вариантов — «оригинального» и «Омикрон».

Как пояснили в Министерстве здравоохранения, это обновленная версия вакцины «Comirnaty» от американской компании «Pfizer», адаптированная специально для защиты против штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.

Ранее эта вакцина была одобрена только для проведения бустерных прививок. Теперь украинцы, не имеющие прививок против COVID-19, не завершили первичную вакцинацию, или пациенты, которым врач рекомендует дополнительную «бустерную прививку», смогут получить прививку омикрон-специфической вакциной.

Как отмечают в Минздраве, все области обеспечены вакциной против COVID-19. Медики используют вакцины «Comirnaty» (производитель «Pfizer»). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста (производитель «Pfizer» — вакцина «Comirnaty» для детей) и омикрон-специфическая вакцина (производитель «Pfizer»), которая ранее использовалась для бустерных прививок.

Напомним, в Украине циркулирует 29 субвариантов COVID-19 – подтипов штамма «Омикрона».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.