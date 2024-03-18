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В Хмельницкой области суд конфисковал два земельных участка у жителя рф

17:01, 18 марта 2024
Гражданин рф получил право собственности на два земельных участка сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства, которые не могут находиться в его собственности, и в течение года не отчуждал их.
В Хмельницкой области суд конфисковал два земельных участка у жителя рф
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Новоушицкий районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск прокурора: постановил конфисковать в собственность государства два земельных участка для ведения садоводства, принадлежащих гражданину рф. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд. 

Как установил суд, житель москвы получил землю в Каменец-Подольском районе в дар от местной жительницы. Один участок – в 2009 году, другой – в 2013 году. Каждая площадью 0,05 га и относится к категории земель сельскохозяйственного назначения для ведения индивидуального садоводства.

Суд обратил внимание, что согласно Земельному кодексу Украины, иностранцы могут иметь земельные участки для ведения индивидуального или коллективного садоводства только на условиях аренды.

«Учитывая такое целевое назначение земельного участка и категорию земель, на время заключения договоров дарения ответчик неправомерно приобрел их в собственность, вопреки действующему земельному законодательству Украины и Конституции Украины», – говорится в решении суда.

Суд отметил: статья 145 Земельного кодекса Украины определяет, если к лицу переходит право собственности на земельный участок, который по этому Кодексу он не может приобрести в собственность, собственник должен этот участок отчуждать в течение года с момента перехода такого права. Иначе она подлежит конфискации по решению суда.

По мнению суда, прокурор доказал, что гражданин рф в сентябре 2009 года и в августе 2013 года получил право собственности на два земельных участка сельскохозяйственного назначения для ведения садоводства, которые не могут находиться в его собственности, и в течение года не отчуждал их, поэтому они подлежат конфискации по решению суда.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

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