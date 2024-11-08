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На помічника юриста на основі ШІ подали до суду за порушення авторських прав

13:56, 8 листопада 2024
Інститут правової інформації звинуватив інструмент на основі ШІ у присвоєнні та перепродажі його контенту.
На помічника юриста на основі ШІ подали до суду за порушення авторських прав
Фото: unite.ai
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Канадський інститут правової інформації, більш відомий як CanLII, подав до суду на нещодавно створену компанію, яка називає себе помічником з юридичних досліджень на основі штучного інтелекту, стверджуючи, що компанія привласнила її контент і пропонує його користувачам, які сплачують щомісячну абонентську плату, повідомляє CanadianLawyerMag.

Некомерційна юридична база даних, яка надає громадськості безкоштовний доступ до каталогізованих судових рішень, законодавства та вторинних джерел, звинуватила засновника Caseway AI Алістера Вижье та компанії, пов'язані з ним, у порушенні умов використання даних CanLII та порушенні авторських прав.

Некомерційна організація зазначила, що вона вкладає значні зусилля у перевірку, аналіз, кураторство, каталогізацію, анотування, індексацію та інше покращення судових документів перед публікацією.

«Відповідачі «створили бізнес, неправомірно забравши собі CanLII Works шляхом масового та систематичного завантаження з веб-сайту CanLII без дозволу або компенсації CanLII», - заявила некомерційна організація у своєму позові, поданому до Верховного суду Британської Колумбії.

Вижье повідомив, що понад 200 юристів зареєструвалися на Caseway з того часу, як CanLII подала позов. Засновник також сказав, що венчурні компанії висловили інтерес до компанії.

«Якби Caseway не була кращою або не становила загрози для CanLII, вони б не стали подавати на нас до суду», - сказав Вижье. «Ми отримали так багато підтримки з того часу, як було подано позов, і це насправді було великим позитивом для нас».

Також він додав: «Якщо CanLII не відмовиться від позову, ми створимо власну базу даних для суду з нашим ШІ як опцію і зробимо CanLII неактуальною».

Некомерційна організація стверджує, що відповідачі натякали у рекламних матеріалах, що Caseway використовує контент із CanLII. Також там додали, що відповідачі отримали доступ до веб-сайту CanLII та «координували масове та систематичне завантаження та збирання» його контенту, що було порушенням умов використання CanLII.

У жовтні CanLII стало відомо, що його контент був розміщений у кластері з тією ж IP-адресою, яку відповідачі використовували для розробки платформи Caseway. CanLII стверджувала, що на сьогоднішній день контент містить понад 120 гігабайт даних та 3,5 мільйона записів.

Некомерційна організація додала, що відповідачі копіювали та відтворювали його контент для Caseway, порушуючи авторські права некомерційної організації.

Раніше ми писали, що студент подав до суду на університет, який не зарахував іспит, написаний за допомогою ШІ.

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