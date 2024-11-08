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На помощника юриста на основе ИИ подали в суд за нарушение авторских прав

13:56, 8 ноября 2024
Институт правовой информации обвинил инструмент на основе ИИ в присвоении и перепродаже ее контента.
На помощника юриста на основе ИИ подали в суд за нарушение авторских прав
Фото: unite.ai
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Канадский институт правовой информации, более известный как CanLII, подал в суд на недавно созданную компанию, которая называет себя помощником по юридическим исследованиям на основе искусственного интеллекта, утверждая, что компания присвоила ее контент и предлагает его пользователям, которые платят ежемесячную абонентскую плату, передает CanadianLawyerMag.

Некоммерческая юридическая база данных, которая предоставляет общественности бесплатный доступ к каталогизированным судебным решениям, законодательству и вторичным источникам, обвинила основателя Caseway AI Алистера Вижье и компании, связанные с ним, в нарушении условий использования данных CanLII и нарушении авторских прав.

Некоммерческая организация отметила, что она вкладывает значительные усилия в проверку, анализ, кураторство, каталогизацию, аннотирование, индексацию и иное улучшение судебных документов перед публикацией.

«Ответчики «создали бизнес, неправомерно забрав себе CanLII Works путем массовой и систематической загрузки с веб-сайта CanLII без разрешения или компенсации CanLII», — заявила некоммерческая организация в своем иске, поданном в Верховный суд Британской Колумбии.

Вижье сообщил, что более 200 юристов зарегистрировались на Caseway с тех пор, как CanLII подала иск. Основатель также сказал, что венчурные компании выразили интерес к компании.

«Если бы Caseway не была лучше или не представляла угрозы для CanLII, они бы не стали подавать на нас в суд», — сказал Вижье. «Мы получили так много поддержки с тех пор, как был подан иск, и это на самом деле было большим позитивом для нас».

Также он добавил: «Если CanLII не откажется от иска, мы создадим собственную базу данных для суда с нашим ИИ в качестве опции и сделаем CanLII неактуальной».

Некоммерческая организация утверждает, что ответчики намекали в рекламных материалах, что Caseway использует контент из CanLII. Также там добавили, что ответчики получили доступ к веб-сайту CanLII и «координировали массовую и систематическую загрузку и сбор» его контента, что было нарушением условий использования CanLII.

В октябре CanLII стало известно, что его контент был размещен в кластере с тем же IP-адресом, который ответчики использовали для разработки платформы Caseway. CanLII утверждала, что на сегодняшний день контент включает более 120 гигабайт данных и 3,5 миллиона записей.

Некоммерческая организация добавила, что ответчики копировали и воспроизводили его контент для Caseway, нарушая авторские права некоммерческой организации.

Ранее сообщалось, что студент подал в суд на университет, который не засчитал экзамен, написанный с помощью ИИ.

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