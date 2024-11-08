В США раскрыли возможного главу Госдепа при Дональде Трампе

Новым главой Госдепартамента США может стать сенатор Марко Рубио – СМИ.

Американский сенатор от Флориды Марк Рубио может стать госсекретарем в администрации Дональда Трампа в 2025 году. Об этом написали американские издания The Hill и Politico

Рубио еще после аннексии Крыма россией в 2014 году он призвал отключить российские банки от международной системы платежных услуг SWIFT. В январе 2022 года перед началом полномасштабной агрессии рф против Украины республиканец повторил свой призыв.

Кроме того, он призвал в случае нападения россии на Украину ввести персональные санкции против птина и ряда других главных представителей российского руководства.

При этом сенатор Рубио пока не подтвердил свое возможное назначение на должность госсекретаря.

Напомним, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил о первом назначении своей будущей администрации.

Также команда Трампа собрала список кандидатов на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

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