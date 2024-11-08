Первое назначение Трампа — главой аппарата Белого дома впервые в истории США займет женщина

Сьюзан Уайлс станет первой женщиной, которая возглавит аппарат Белого дома.

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Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил о первом назначении в своей будущей администрации. Он назначил Сьюзен Уайлз главой аппарата Белого дома – впервые в истории Соединенных Штатов этот пост займет женщина. Об этом говорится в заявлении Трампа, которое опубликовал кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

«Сьюзи сильная, умная, имеет новаторское видение, ею восхищаются и ее уважают. Я не сомневаюсь, что ею будет гордиться страна», - говорится в заявлении Трампа.

Человек в этой должности занимается персоналом Белого дома, контролирует доступ определенных лиц в Овальный кабинет и поток информации, а также ведет переговоры от имени президента с Конгрессом, должностными лицами исполнительной власти и внеправительственными политическими группами.

Издание The New York Post пишет, что Уайлс помогала Трампу с адвокатами по его уголовным и гражданским делам и близка к его семье.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Байден провел разговор с Дональдом Трампом и поздравил его с победой на выборах президента.

Как известно, медиа официально объявили Дональда Трампа новым президентом США.

Добавим, у Дональда Трампа есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду ко дню инаугурации 20 января.

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