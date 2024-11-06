У Дональда Трампа есть 75 дней на формирование новой команды – кем может стать Илон Маск

У Дональда Трампа есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду ко дню инаугурации 20 января

Источник фото: bbc.co.uk

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает, что он создаст совершенно новую администрацию, чем та, которая была при президенте Джо Байдене. Его команда также обещает, что это не будет похоже на администрацию, которую Трамп сформировал после своей победы в 2016 году.

Также известно, что команда Трампа планировала упростить процедуру увольнения федеральных служащих и провести полную перезагрузку государственного аппарата США. Согласно плану, разработанному влиятельными консерваторами, предполагается масштабная ротация государственных служащих.

У новоизбранного президента теперь есть 75-дневный переходный период, чтобы сформировать свою команду ко дню инаугурации 20 января 2025 года. Один из главных пунктов в списке дел: заполнить около 4000 правительственных должностей людьми, специально избранными за свою работу в команду Трампа.

Это включает всех, начиная от госсекретаря и руководителей департаментов правительства, и заканчивая теми, кто избран для работы в советах и ​​комиссиях по совместительству. Приблизительно 1200 из этих президентских назначений требуют подтверждения Сената, что должно быть проще, поскольку Сенат теперь переходит под контроль республиканцев (по состоянию на 19:00 по киевскому времени республиканцы получили в «верхней палате» Конгресса США 52 места, что составляет большинство).

Как отмечают американские медиа, Дональд Трамп уже назвал некоторые имена.

Так, на праздновании по случаю победы он указал, что бывший кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший может «помочь снова оздоровить Америку».

Дональд Трамп также пообещал сделать Илона Маска министром федерального «сокращения расходов», а генеральный директор Tesla предположил, что он может найти триллионы долларов государственных расходов, которые нужно сократить.

Хотя Маск и Трамп не предоставили никакой конкретной информации, ранее Маск в шутку назвал свою потенциальную работу «руководитель Департамента по вопросам эффективности правительства», или DOGE, так называется любимый мем и криптовалюта Маска. Также Трамп в эфире Fox News сказал, что Маск может вступить в должность «секретаря по сокращению расходов», правительственного агентства, которое пока не существует.

Медиа прогнозируют, что должности в новой администрации могут получить бывший госсекретарь Майк Помпео, бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки и посол США в Германии Ричард Гренелл, член Палаты представителей от республиканцев Майк Вальц и другие.

Автор: Наталья Мамченко

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