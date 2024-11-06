Дональд Трамп має 75 днів на формування нової команди – ким може стати Ілон Маск

У Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня

Джерело фото: bbc.co.uk

Повернення Дональда Трампа у Білий дім означає, що він створить абсолютно нову адміністрацію ніж та, що була за президента Джо Байдена. Його команда також обіцяє, що це не буде схоже на адміністрацію, яку Трамп сформував після своєї перемоги в 2016 році.

Також відомо, що команда Трампа планувала спростити процедуру звільнення федеральних службовців і провести повне перезавантаження державної машини США. Згідно з планом, розробленим впливовими консерваторами, передбачається масштабна ротація державних службовців.

У новообраного президента тепер є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня 2025 року. Один із головних пунктів у списку справ: заповнити близько 4000 урядових посад людьми, які спеціально обрані за свою роботу до команди Трампа.

Це включає всіх, починаючи від держсекретаря та керівників департаментів уряду, і закінчуючи тими, кого обрано для роботи в радах і комісіях за сумісництвом. Приблизно 1200 із цих президентських призначень вимагають підтвердження Сенату, що має бути простіше, оскільки Сенат тепер переходить під контроль республіканців (станом на 19-00 за київським часом республіканці отримали у «верхній палаті» Конгресу США 52 місця, що становить більшість).

Як зазначають американські медіа, Дональд Трамп уже назвав деякі імена.

Так, на святкуванні з нагоди перемоги він вказав, що колишній кандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший може «допомогти знову оздоровити Америку».

Дональд Трамп також пообіцяв зробити Ілона Маска міністром федерального «скорочення витрат», а генеральний директор Tesla припустив, що він може знайти трильйони доларів державних витрат, які потрібно скоротити.

Хоча Маск і Трамп не надали жодної конкретної інформації, раніше Маск жартома назвав свою потенційну роботу «керівник Департаменту з питань ефективності уряду», або DOGE, так називається улюблений мем і криптовалюта Маска. Також Трамп в ефірі Fox News сказав, що Маск може обійняти посаду «секретаря зі скорочення витрат», урядового агентства, яке наразі не існує.

Медіа прогнозують, що посади в новій адміністрації можуть отримати колишній держсекретар Майк Помпео, колишній виконувач обов’язків директора національної розвідки і посол США в Німеччині Річард Гренелл, член Палати Представників від республіканців Майк Вальц та інші.

Автор: Наталя Мамченко

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