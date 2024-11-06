Сенатор-республіканець заявив, що війна в Україні зайшла в «глухий кут» і її треба завершувати

Сенатор-республіканець Марко Рубіо заявив, що «це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця».

Фото: ny1.com

Сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо, який розглядається як можливий держсекретар в адміністрації Трампа, назвав боротьбу України проти російських окупаційних військ «війною, що зайшла в глухий кут», яку треба зупинити. Про це він сказав в ефірі Today.

Рубіо впевнений, що немає того, хто не хотів би завершення війни.

«Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли росії. Але, врешті-решт, те, що ми тут фінансуємо, – це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця», – сказав Рубіо.

«Я думаю, що тут повинен бути здоровий глузд», – додав він.

За словами Рубіо, Трамп, який заявив, що може припинити бойові дії в Україні за 24 години, «хоче, щоб війна закінчилася».

«Не потрібно бути фанатом володимира путіна, щоб хотіти закінчення війни», – сказав Рубіо.

Також він додав, що «Україні знадобиться 100 років, щоб відновити країну».

Раніше Дональд Трамп заявляв, що збирається припинити війни під час своєї каденції.

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