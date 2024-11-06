ЦВК визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом замість Олега Макарова

Мандат Іван Примаченко отримає замість свого колеги по виборчому списку партії «Голос».

Фото: forbes.ua

Центральна виборча комісія визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом від партії «Голос». Про це повідомила пресслужба ЦВК.

До Комісії з Апарату Верховної Ради України надійшов документ, що засвідчує дострокове припинення повноважень народного депутата України Олега Макарова, який пішов з життя.

Олег Макаров був обраний на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії «Голос».

«ЦВК розглянула вказаний документ та визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Голос» під № 24, обраним народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», – заявили у ЦВК.

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