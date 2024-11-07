Практика судів
  1. В Україні

Підприємець має декілька місць продажу товарів — як вести облік

07:00, 7 листопада 2024
У податковій службі пояснюють, що ФОП при здійсненні торгівлі у декількох місцях веде облік товарних запасів за кожним окремим місцем продажу на підставі первинних документів щодо отримання товару та/або на внутрішнє переміщення товарів.
Підприємець має декілька місць продажу товарів — як вести облік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба в Івано-Франківській області пояснює,  як вести облік товарних запасів підприємцю, який має кілька місць продажу. 

Як повідомляється, порядок ведення обліку товарних запасів для фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку, затверджений наказом Мінфіну від 03.09.2021 №496.

Цей порядок визначає правила ведення обліку товарних запасів та поширюється на фізичних осіб – підприємців, у тому числі платників єдиного податку (ФОП), які відповідно до Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» із змінами та доповненнями зобов’язані вести облік товарних запасів та здійснювати продаж лише тих товарів, що відображені в такому обліку, та осіб, які фактично здійснюють продаж товарів (надання послуг) та/або розрахункові операції в місці продажу (господарському об’єкті) такого ФОПа.

Пунктом 1 розд. II Порядку №496 встановлено, що облік товарних запасів здійснюється ФОПом шляхом постійного внесення до Форми ведення обліку товарних запасів інформації про надходження та вибуття товарів на підставі первинних документів, які є невід’ємною частиною такого обліку. 

При цьому ФОП, який здійснює діяльність у декількох місцях продажу (господарських об’єктах), веде облік товарних запасів також за кожним окремим місцем продажу (господарським об’єктом) на підставі первинних документів, які підтверджують отримання товарів таким ФОПом, або окремим місцем продажу (господарським об’єктом), та/або первинних документів на внутрішнє переміщення товарів між ФОПом та його окремими місцями продажу (господарськими об’єктами). Первинні документи на внутрішнє переміщення товарів є невід’ємною частиною такого обліку. 

Первинні документи, на підставі яких внесено записи до Форми обліку, є обов’язковими додатками до такої форми. Внесення даних до Форми обліку щодо надходження товарів на підставі первинних документів здійснюється до початку їх реалізації. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова підприємець ФОП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя наговорив зайвого в судовому засіданні на адресу обвинуваченого, але навіть публічне каяття не врятувало суддю від проблем

Емоції довели суддю Жашківського райсуду Романа Шимчика до подання про звільнення з посади.

Верховний Суд пояснив, що є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

Апеляційний суд відхилив доводи про те, що невідшкодування шкоди потерпілому перешкоджає звільненню обвинуваченого від кримінальної відповідальності, але Верховний Суд вирішив інакше.

Ірина Верещук повідомила про демонтаж старої системи МСЕК і схвалення законопроекту

Демонтаж, за її словами, серед іншого, полягає у схваленні профільним комітетом парламенту законопроекту про реформу МСЕК.

Віктор Орбан 7 листопада прийматиме саміт з 45 очільниками держав і урядів, де може виступити Дональд Трамп

Віктор Орбан після перемоги Трампа зазначив, що також планується обговорити нову європейську стратегію для України.

Дональд Трамп має 75 днів на формування нової команди – ким може стати Ілон Маск

У Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва