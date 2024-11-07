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У предпринимателя есть несколько мест продажи товаров — как вести учет

07:00, 7 ноября 2024
В налоговой службе объясняют, что ФЛП при осуществлении торговли в нескольких местах ведет учет товарных запасов по каждому отдельному месту продаж на основании первичных документов по получению товара и/или на внутреннее перемещение товаров.
У предпринимателя есть несколько мест продажи товаров — как вести учет
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, как вести учет товарных запасов предпринимателю, имеющему несколько мест продаж.

Как сообщается, порядок ведения учета товарных запасов для физических лиц – предпринимателей, в том числе плательщиков единого налога, утвержден приказом Минфина от 03.09.2021 №496.

Этот порядок определяет правила ведения учета товарных запасов и распространяется на физических лиц – предпринимателей, в том числе плательщиков единого налога (ФЛП), согласно Закону Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли , общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями обязаны вести учет товарных запасов и осуществлять продажу только тех товаров, которые отражены в таком учете, и лиц, фактически осуществляющих продажу товаров (оказания услуг) и/или расчетные операции в месте продажи (хозяйственном объекте) такого ФЛП.

Пунктом 1 разд. II Порядка №496 установлено, что учет товарных запасов осуществляется ФЛП путем постоянного внесения в Форму ведения учета товарных запасов информации о поступлении и выбытии товаров на основании первичных документов, которые являются неотъемлемой частью такого учета.

При этом ФЛП, осуществляющий деятельность в нескольких местах продаж (хозяйственных объектах), ведет учет товарных запасов также по каждому отдельному месту продаж (хозяйственному объекту) на основании первичных документов, подтверждающих получение товаров таким ФЛП, или отдельным местом продажи (хозяйственным объектом) и/или первичных документов на внутреннее перемещение товаров между ФЛП и его отдельными местами продаж (хозяйственными объектами). Первичные документы на внутреннее перемещение товаров являются неотъемлемой частью такого учета.

Первичные документы, на основании которых внесены записи в форму учета, являются обязательными приложениями к такой форме. Внесение данных в Форму учета поступления товаров из первичных документов осуществляется к началу их реализации.

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