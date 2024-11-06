ЦИК признал Ивана Примаченко избранным народным депутатом вместо Олега Макарова

Мандат Иван Примаченко получит вместо своего коллеги по избирательному списку партии «Голос».

Фото: forbes.ua

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Центральная избирательная комиссия признала Ивана Примаченко избранным народным депутатом от партии «Голос». Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В Комиссию по Аппарату Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Олега Макарова, который ушел из жизни.

Олег Макаров был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 г. в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии «Голос».

«ЦИК рассмотрел указанный документ и признал Ивана Примаченко, следующего за очередностью кандидата, включенного в избирательный список политической партии «Голос» под № 24, избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе», - заявили в ЦИК.

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