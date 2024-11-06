Дональд Трамп заявив, що збирається припинити війни під час своєї каденції

Я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни, - сказав Дональд Трамп.

Дональд Трамп у своїй нічній промові перед виборцями заявив, що планує покласти край війнам у світі. Про це повідомляє Sky News.

«Вони казали: “Він почне війну”. Я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни», – сказав Дональд Трамп.

Посилаючись на своє попереднє президентство, він зазначив: «у нас не було воєн протягом чотирьох років. Крім того, ми перемогли ІДІЛ в короткі терміни».

Також Трамп заявив, що зробить США «кращими, ніж вони коли-небудь були», та наголосив, що «Бог зберіг його життя недарма» після замаху в Пенсільванії в липні.

Нагадаємо, за даними FoxNews, Дональд Трамп набрав більшість голосів, забезпечивши собі 277 голосів виборників при необхідних 270. Таким чином, результати показали, що Трамп переміг на виборах президента, забезпечивши собі другий термін майже через чотири роки після того, як залишив Білий дім.

У Флориді Дональд Трамп вийшов до прихильників після того, як медіа передбачили його перемогу на виборах президента США.

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