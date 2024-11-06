Дональд Трамп заявил, что собирается прекратить войны во время своей каденции

Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны, – сказал Дональд Трамп.

Дональд Трамп в своей ночной речи перед избирателями заявил, что планирует покончить с войнами в мире. Об этом сообщает Sky News.

«Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны», – сказал Дональд Трамп.

Ссылаясь на свое предыдущее президентство, он отметил: «У нас не было войн в течение четырех лет. Кроме того, мы победили ИГИЛ в короткие сроки».

Также Трамп заявил, что сделает США «лучше, чем они когда-либо были», и подчеркнул, что «Бог сохранил его жизнь не зря» после покушения в Пенсильвании в июле.

Напомним по данным FoxNews, Дональд Трамп набрал большинство голосов, обеспечив себе 277 голосов избирателей при необходимых 270.

Таким образом, результаты показали, что Трамп победил на выборах президента, обеспечив себе второй срок через почти четыре года спустя после того, как покинул Белый дом.

Во Флориде Дональд Трамп вышел к поклонникам после того, как медиа предсказали его победу на выборах президента США.

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