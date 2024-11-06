Практика судов
  1. В мире

Дональд Трамп заявил, что собирается прекратить войны во время своей каденции

12:17, 6 ноября 2024
Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны, – сказал Дональд Трамп.
Дональд Трамп заявил, что собирается прекратить войны во время своей каденции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дональд Трамп в своей ночной речи перед избирателями заявил, что планирует покончить с войнами в мире. Об этом сообщает Sky News.

«Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну, я собираюсь остановить войны», – сказал Дональд Трамп.

Ссылаясь на свое предыдущее президентство, он отметил: «У нас не было войн в течение четырех лет. Кроме того, мы победили ИГИЛ в короткие сроки».

Также Трамп заявил, что сделает США «лучше, чем они когда-либо были», и подчеркнул, что «Бог сохранил его жизнь не зря» после покушения в Пенсильвании в июле.

Напомним по данным FoxNews, Дональд Трамп набрал большинство голосов, обеспечив себе 277 голосов избирателей при необходимых 270.

Таким образом, результаты показали, что Трамп победил на выборах президента, обеспечив себе второй срок через почти четыре года спустя после того, как покинул Белый дом.

Во Флориде Дональд Трамп вышел к поклонникам после того, как медиа предсказали его победу на выборах президента США. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США выборы Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Общественный совет международных экспертов по отбору Антикорсуда будет работать до весны 2026 года

Президент подписал закон о продлении полномочий членов Общественного совета международных экспертов, отбирающих судей ВАКС.

Только 22 кандидата на должности судей апелляционных судов из 124 смогли бы сдать IQ – тест

Результаты тестирования на когнитивные способности отменены, но ВККС есть о чем задуматься.

Отсутствие доказанного факта СЗЧ не исключает лишения права на дополнительное вознаграждение на основании предписаний поручения министра обороны – Верховный Суд

Ссылка жалобщика на отсутствие доказательств привлечения его к ответственности по факту самовольного ухода из воинской части не исключает возможности лишения его права на выплату дополнительного вознаграждения на основании предписаний отдельного поручения Министра обороны.

Военнослужащий, не выполнивший приказ, потом может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, но наказание должно быть реальным – Верховный Суд

Верховный Суд отклонил просьбу стороны защиты применить к военнослужащему вместо лишения свободы наказание с испытанием, но отметил, что тот затем может обратиться за условно-досрочным освобождением.

Могут ли освободить от уголовной ответственности за хранение оружия без разрешения, если добровольно отдать его правоохранителям – что решил Верховный Суд

Адвокат указывал на то, что осужденный добровольно выдал органам власти имеющиеся у него оружие и боеприпасы, что является основанием для освобождения от уголовной ответственности, но Верховный Суд решил иначе.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді