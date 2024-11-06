Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Общественный совет международных экспертов по отбору Антикорсуда будет работать до весны 2026 года

Президент подписал закон о продлении полномочий членов Общественного совета международных экспертов, отбирающих судей ВАКС.

Президент Владимир Зеленский 6 ноября подписал закон, которым продлил полномочия делегированных международными партнерами членов Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) в отборе судей Высшего антикоррупционного суда.

Речь идет о законопроекте №11426 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и Закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Так, решено продлить срок работы ГРМЕ для отбора судей ВАКС на 18 месяцев, то есть ориентировочно до апреля 2026 года.

Закон предусматривает, что затем, когда ГРМЕ прекратит работу в процедуре отбора судей Высшего антикоррупционного суда Украины, ее функции будет выполнять Общественный совет добродетели.

Также закон предусматривает, что по запросу ГРМЕ для поддержки ее деятельности могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных организаций за счет средств таких организаций.

Напомним, что в соответствии с законом о ВАКС и постановлении Кабмина от 28 ноября 2018 г. №1019 на время участия членов Общественного совета международных экспертов в процедурах отбора кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда им устанавливается вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.

То есть, их оклад рассчитывается по окладу судьи ВС в сумме 157 650 грн.

Кроме того, члены ГРМЕ имеют право на компенсацию расходов на проживание в Украине и переезд.

ГРМЕ способствует ВККС в установлении соответствия кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда критерию добродетели в соответствии с ч. 9 статьи 69 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Для осуществления своих полномочий члены ГРМЕ имеют право полного доступа к материалам досье кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, а также судейского досье судей, участвующих в соответствующем конкурсе. В случае если к информации, содержащейся в таких досье, установлены специальные или особые требования доступа, доступ к такой информации осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим законом.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Общественный совет добродетели грозится снизить темпы оценивания судей – все из-за отсутствия полного и удаленного доступа к судейским досье.

Автор: Наталя Мамченко

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