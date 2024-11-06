Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Общественный совет международных экспертов по отбору Антикорсуда будет работать до весны 2026 года

12:16, 6 ноября 2024
Президент подписал закон о продлении полномочий членов Общественного совета международных экспертов, отбирающих судей ВАКС.
Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Общественный совет международных экспертов по отбору Антикорсуда будет работать до весны 2026 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский 6 ноября подписал закон, которым продлил полномочия делегированных международными партнерами членов Общественного совета международных экспертов (ГРМЕ) в отборе судей Высшего антикоррупционного суда.

Речь идет о законопроекте №11426 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и Закон «О Высшем антикоррупционном суде».

Так, решено продлить срок работы ГРМЕ для отбора судей ВАКС на 18 месяцев, то есть ориентировочно до апреля 2026 года.

Закон предусматривает, что затем, когда ГРМЕ прекратит работу в процедуре отбора судей Высшего антикоррупционного суда Украины, ее функции будет выполнять Общественный совет добродетели.

Также закон предусматривает, что по запросу ГРМЕ для поддержки ее деятельности могут быть привлечены дополнительные эксперты, специалисты международных организаций за счет средств таких организаций.

Напомним, что в соответствии с законом о ВАКС и постановлении Кабмина от 28 ноября 2018 г. №1019 на время участия членов Общественного совета международных экспертов в процедурах отбора кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда им устанавливается вознаграждение в размере должностного оклада судьи Верховного Суда.

То есть, их оклад рассчитывается по окладу судьи ВС в сумме 157 650 грн.

Кроме того, члены ГРМЕ имеют право на компенсацию расходов на проживание в Украине и переезд.

ГРМЕ способствует ВККС в установлении соответствия кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда критерию добродетели в соответствии с ч. 9 статьи 69 Закона «О судоустройстве и статусе судей».

Для осуществления своих полномочий члены ГРМЕ имеют право полного доступа к материалам досье кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, а также судейского досье судей, участвующих в соответствующем конкурсе. В случае если к информации, содержащейся в таких досье, установлены специальные или особые требования доступа, доступ к такой информации осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим законом.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Общественный совет добродетели грозится снизить темпы оценивания судей – все из-за отсутствия полного и удаленного доступа к судейским досье.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВАКС Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Общественный совет международных экспертов по отбору Антикорсуда будет работать до весны 2026 года

Президент подписал закон о продлении полномочий членов Общественного совета международных экспертов, отбирающих судей ВАКС.

Только 22 кандидата на должности судей апелляционных судов из 124 смогли бы сдать IQ – тест

Результаты тестирования на когнитивные способности отменены, но ВККС есть о чем задуматься.

Отсутствие доказанного факта СЗЧ не исключает лишения права на дополнительное вознаграждение на основании предписаний поручения министра обороны – Верховный Суд

Ссылка жалобщика на отсутствие доказательств привлечения его к ответственности по факту самовольного ухода из воинской части не исключает возможности лишения его права на выплату дополнительного вознаграждения на основании предписаний отдельного поручения Министра обороны.

Военнослужащий, не выполнивший приказ, потом может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, но наказание должно быть реальным – Верховный Суд

Верховный Суд отклонил просьбу стороны защиты применить к военнослужащему вместо лишения свободы наказание с испытанием, но отметил, что тот затем может обратиться за условно-досрочным освобождением.

Могут ли освободить от уголовной ответственности за хранение оружия без разрешения, если добровольно отдать его правоохранителям – что решил Верховный Суд

Адвокат указывал на то, что осужденный добровольно выдал органам власти имеющиеся у него оружие и боеприпасы, что является основанием для освобождения от уголовной ответственности, но Верховный Суд решил иначе.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді