Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Володимир Зеленський підписав закон, за яким Громадська рада міжнародних експертів з відбору Антикорсуду працюватиме до весни 2026 року

12:16, 6 листопада 2024
Президент підписав закон про продовження повноважень членів Громадської ради міжнародних експертів, які відбирають суддів ВАКС.
Володимир Зеленський підписав закон, за яким Громадська рада міжнародних експертів з відбору Антикорсуду працюватиме до весни 2026 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 6 листопада підписав закон, яким продовжив повноваження делегованих міжнародними партнерами членів Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) у відборі суддів Вищого антикорупційного суду.

Йдеться про законопроект №11426 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та Закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Так, вирішено продовжити строк роботи ГРМЕ для відбору суддів ВАКС на 18 місяців, тобто, орієнтовно до квітня 2026 року.

Закон передбачає, що потім, коли ГРМЕ припинить роботу в процедурі добору суддів Вищого антикорупційного суду України, її функції виконуватиме Громадська рада доброчесності.

Також закон передбачає, що за запитом ГРМЕ для підтримки її діяльності можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних організацій за рахунок коштів таких організацій.

Нагадаємо, що відповідно до закону про ВАКС і постанови Кабміну від 28 листопада 2018 р. №1019 на час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Тобто, їх оклад розраховується з окладу судді ВС в сумі 157 650 грн.

Крім того, члени ГРМЕ мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.

ГРМЕ сприяє ВККС у встановленні відповідності кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду критерію доброчесності відповідно до ч. 9 статті 69 Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Для здійснення своїх повноважень члени ГРМЕ мають право повного доступу до матеріалів досьє кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, а також суддівського досьє суддів, які беруть участь у відповідному конкурсі. У разі якщо до інформації, що міститься у таких досьє, законом встановлено спеціальні чи особливі вимоги доступу, доступ до такої інформації здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законом.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Громадська рада доброчесності погрожує знизити темпи оцінювання суддів – все через відсутність повного та віддаленого доступу до суддівських досьє.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВАКС Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон, за яким Громадська рада міжнародних експертів з відбору Антикорсуду працюватиме до весни 2026 року

Президент підписав закон про продовження повноважень членів Громадської ради міжнародних експертів, які відбирають суддів ВАКС.

Лише 22 кандидати на посади суддів апеляційних судів з 124 змогли б скласти IQ – тест

Результати тестування на когнітивні здібності скасовано, але ВККС є над чим замислитися.

Відсутність доведеного факту СЗЧ не виключає позбавлення права на додаткову винагороду на підстави приписів доручення міністра оборони – Верховний Суд

Посилання скаржника на відсутність доказів притягнення його до відповідальності за фактом самовільного залишення військової частини не виключає можливості позбавлення його права на виплату додаткової винагороди на підставі приписів окремого доручення Міністра оборони.

Військовослужбовець, який не виконав наказ, потім може розраховувати на умовно-дострокове звільнення, але покарання має бути реальним – Верховний Суд

Верховний Суд відхилив прохання сторони захисту застосувати до військовослужбовця замість позбавлення волі покарання з випробуванням, але відмітив, що той потім може звернутися за умовно-достроковим звільненням.

Чи можуть звільнити від кримінальної відповідальності за зберігання зброї без дозволу, якщо добровільно віддати її правоохоронцям – що вирішив Верховний Суд

Адвокат вказував на те, що засуджений добровільно видав органам влади наявні в нього зброю та боєприпаси, що є підставою для його звільнення від кримінальної відповідальності, але Верховний Суд вирішив інакше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Куйбишевського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді