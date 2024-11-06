Володимир Зеленський підписав закон, за яким Громадська рада міжнародних експертів з відбору Антикорсуду працюватиме до весни 2026 року

Президент підписав закон про продовження повноважень членів Громадської ради міжнародних експертів, які відбирають суддів ВАКС.

Президент Володимир Зеленський 6 листопада підписав закон, яким продовжив повноваження делегованих міжнародними партнерами членів Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ) у відборі суддів Вищого антикорупційного суду.

Йдеться про законопроект №11426 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та Закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Так, вирішено продовжити строк роботи ГРМЕ для відбору суддів ВАКС на 18 місяців, тобто, орієнтовно до квітня 2026 року.

Закон передбачає, що потім, коли ГРМЕ припинить роботу в процедурі добору суддів Вищого антикорупційного суду України, її функції виконуватиме Громадська рада доброчесності.

Також закон передбачає, що за запитом ГРМЕ для підтримки її діяльності можуть бути залучені додаткові експерти, фахівці міжнародних організацій за рахунок коштів таких організацій.

Нагадаємо, що відповідно до закону про ВАКС і постанови Кабміну від 28 листопада 2018 р. №1019 на час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.

Тобто, їх оклад розраховується з окладу судді ВС в сумі 157 650 грн.

Крім того, члени ГРМЕ мають право на компенсацію витрат на проживання в Україні та переїзд.

ГРМЕ сприяє ВККС у встановленні відповідності кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду критерію доброчесності відповідно до ч. 9 статті 69 Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Для здійснення своїх повноважень члени ГРМЕ мають право повного доступу до матеріалів досьє кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду, а також суддівського досьє суддів, які беруть участь у відповідному конкурсі. У разі якщо до інформації, що міститься у таких досьє, законом встановлено спеціальні чи особливі вимоги доступу, доступ до такої інформації здійснюється в порядку, передбаченому відповідним законом.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Громадська рада доброчесності погрожує знизити темпи оцінювання суддів – все через відсутність повного та віддаленого доступу до суддівських досьє.

Автор: Наталя Мамченко

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