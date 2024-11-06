Військовослужбовці проходитимуть психологічну реабілітацію за оновленими стандартами

Міністерство оборони заявило про запуск нових програм психологічного відновлення для військових та їхніх сімей. До кінця року стартує пілотний проєкт у співпраці з місцевим самоврядуванням для подальшого масштабування програми.
Відтак, як зазначається, військовослужбовці зможуть проходити психологічну реабілітацію за оновленими стандартами. З направленням на відновлення допомагатимуть спеціалісти групи контролю бойового стресу, коли військовий підрозділ перебуває на відновленні.
За словами керівниці Управління психологічного забезпечення Валентини Оболенцевої, комплекс послуг з психологічного відновлення буде доступним для всіх військовослужбовців, які його потребують після участі в бойових діях.
«Психологічне відновлення буде надаватись для військовослужбовців та членів їхніх сімей. Це крок до посилення якісного психологічного захисту наших захисників», - наголосила вона.
Над розробкою оновлених стандартів працює робоча група з представників Міноборони, ЗСУ, громадських організацій та іноземних партнерів, зокрема Групи сприяння безпеці України (SAG-U).
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