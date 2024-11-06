Суд стягнув в дохід міської ради понад 12 млн гривень за порушення умов договору — подробиці

Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради звернулось до Господарського суду Тернопільської області з позовами до суб’єкта господарювання про стягнення плати (неустойки) за фактичне користування приміщеннями. Про це повідомляє пресслужба суду.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору оренди нежитлових приміщень комунальної власності в частині повної та своєчасної сплати за фактичне користування об`єктом оренди після розірвання договору оренди.
Дослідивши всі обставини справи, суд встановив, що відповідач не повернув орендовані приміщення після розірвання договорів та продовжував користуватися ними протягом 2 років. Згідно умов цих договорів за затримку повернення орендованого майна орендар сплачує орендодавцю неустойку в розмірі орендної плати.
Відтак, суд задовольнив позовні вимоги та стягнув із суб’єкта господарювання на користь Управління кошти за фактичне користування приміщеннями у розмірі орнендної плати в сумі 12 354 416,42 грн.
З повним текстом рішень суду у справах № 921/310/24 та № 921/311/24 можна ознайомитись у ЄДРСР.
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