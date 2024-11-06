Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Суд стягнув в дохід міської ради понад 12 млн гривень за порушення умов договору — подробиці

17:17, 6 листопада 2024
Спір виник через неналежне виконання відповідачем умов договору оренди нежитлових приміщень комунальної власності, зокрема щодо сплати за користування після розірвання договору.
Суд стягнув в дохід міської ради понад 12 млн гривень за порушення умов договору — подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради звернулось до Господарського суду Тернопільської області з позовами до суб’єкта господарювання про стягнення плати (неустойки) за фактичне користування приміщеннями. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору оренди нежитлових приміщень комунальної власності в частині повної та своєчасної сплати за фактичне користування об`єктом оренди після розірвання договору оренди.

Дослідивши всі обставини справи, суд встановив, що відповідач не повернув орендовані приміщення після розірвання договорів та продовжував користуватися ними протягом 2 років. Згідно умов цих договорів за затримку повернення орендованого майна орендар сплачує орендодавцю неустойку в розмірі орендної плати.

Відтак, суд задовольнив позовні вимоги та стягнув із суб’єкта господарювання на користь Управління кошти за фактичне користування приміщеннями у розмірі орнендної плати в сумі 12 354 416,42 грн.

З повним текстом рішень суду у справах № 921/310/24 та № 921/311/24 можна ознайомитись у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд договір судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дональд Трамп має 75 днів на формування нової команди – ким може стати Ілон Маск

У Дональда Трампа є 75-денний перехідний період, щоб сформувати свою команду до дня інавгурації 20 січня

Міноборони почало тестування зимової військової форми для жінок

Як зазначили у Міноборони, впровадження зручної військової форми для жінок дуже важливе.

Період з часу прийняття прокурором постанови про закриття кримінального провадження, де було повідомлено про підозру, до моменту її скасування прокурором вищого рівня не зараховується до строку досудового розслідування – Верховний Суд

Прокурори вищого рівня наділені повноваженнями скасувати постанову прокурора нижчого рівня про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, у межах строків досудового розслідування, передбачених ст. 219 КПК – Верховний Суд.

Орендував авто, відключав GPS і в подальшому продавав – Верховний Суд висловився щодо складу злочину про незаконне заволодіння авто шляхом обману

Засуджений особисто підписував підроблені довіреності, з метою оформлення передоручення звертався до приватних нотаріусів з підробленими документами, під час оформлення договору-продажу представлявся як представник власника авто, шукав можливості відключити на орендованих авто систему GPS-моніторингу.

Нацбанк зможе набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення – підписано закон

Президент підписав зміни до Земельного кодексу, за якими право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення може також набуватися Національним банком України у порядку звернення стягнення на них як на предмет застави.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Куйбишевського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді