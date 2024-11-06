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Суд взыскал в доход городского совета более 12 млн гривен за нарушение условий договора — подробности

17:17, 6 ноября 2024
Спор возник из-за ненадлежащего выполнения ответчиком условий договора аренды нежилых помещений коммунальной собственности, в частности, по уплате за пользование после расторжения договора.
Суд взыскал в доход городского совета более 12 млн гривен за нарушение условий договора — подробности
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Управление учета и контроля за использованием коммунального имущества Тернопольского городского совета обратилось в Хозяйственный суд Тернопольской области с исками в предприятие о взыскании платы (неустойки) за фактическое пользование помещениями. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком условий договора аренды нежилых помещений коммунальной собственности по части полной и своевременной оплаты за фактическое пользование объектом аренды после расторжения договора аренды.

Изучив все обстоятельства дела, суд установил, что ответчик не вернул арендованные помещения после расторжения договоров и продолжал пользоваться ими в течение 2 лет. Согласно условиям этих договоров, за задержку возврата арендованного имущества арендатор платит арендодателю неустойку в размере арендной платы.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с субъекта хозяйствования в пользу Управления средства за фактическое пользование помещениями в размере орнендной платы в сумме 12 354 416,42 грн.

С полным текстом решений суда по делам №921/310/24 и №921/311/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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