Пострадавшие в результате войны украинцы могут получить бесплатное лечение в Европе

Более 5 500 пациентов уже получили помощь.

Источник фото: Министерство здравоохранения

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить бесплатное лечение в клиниках Европы и других стран мира, сообщает Министерство здравоохранения. С начала полномасштабного вторжения медицинская эвакуация в зарубежные медицинские учреждения осуществляется почти каждую неделю.

За этот период на лечение было доставлено более 5 500 пациентов, среди которых 739 детей с онкологическими заболеваниями. Эвакуационные рейсы не требуют оплаты от пациентов, поскольку их организовывают Министерство здравоохранения Украины и Еврокомиссия при поддержке ВОЗ и правительств европейских стран.

В программу «Medevac» входят почти 30 стран, среди которых Германия, Норвегия, Нидерланды, Дания, Франция, Швеция и другие.

Медицинская эвакуация охватывает не только гражданских, но и военных, нуждающихся в специализированной помощи после ранений, а также пациентов с онкологическими и редкими заболеваниями. Врач, который определяет соответствие критериям, оформляет необходимые документы для эвакуации.

Заявки на медэвакуацию можно подать через областной департамент здравоохранения, официальный сайт Минздрава или командование Медицинских сил Украины для военных.

Продолжительность лечения определяется индивидуально в зависимости от состояния пациента и результатов терапии.

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