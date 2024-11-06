Постраждалі внаслідок війни українці можуть отримати безоплатне лікування у Європі

Понад 5 500 пацієнтів вже отримали допомогу.

Джерело фото: Міністерство охорони здоров’я

Українці, постраждалі від війни, можуть отримати безоплатне лікування у клініках Європи та інших країн світу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. З початку повномасштабного вторгнення медична евакуація до закордонних медичних установ здійснюється майже щотижня.

За цей період на лікування було доставлено понад 5 500 пацієнтів, серед яких 739 дітей з онкологічними захворюваннями. Евакуаційні рейси не вимагають оплати від пацієнтів, оскільки їх організовують Міністерство охорони здоров’я України та Єврокомісія за підтримки ВООЗ і урядів європейських країн.

До програми «Medevac» входять майже 30 країн, серед яких Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Данія, Франція, Швеція та інші.

Медична евакуація охоплює не тільки цивільних, але й військових, які потребують спеціалізованої допомоги після поранень, а також пацієнтів з онкологічними та рідкісними захворюваннями. Лікар, який визначає відповідність критеріям, оформлює необхідні документи для евакуації.

Заявки на медевакуацію можна подати через обласний департамент охорони здоров’я, офіційний сайт МОЗ або командування Медичних сил України для військових.

Тривалість лікування визначається індивідуально в залежності від стану пацієнта та результатів терапії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.