Верховный Суд постановил, на основании какой статьи владелец земельного участка может обратиться с иском о демонтаже самовольно построенного сооружения

Владелец земельного участка, на котором самовольно построено временное сооружение, не являющееся недвижимым имуществом, может обратиться с иском о демонтаже такого сооружения на основании статьи 391 ГК Украины – БП ВС.

Если нежилые помещения являются временными сооружениями, не относящимися к недвижимому имуществу, построенные на земельном участке коммунальной собственности, который используется собственником этих помещений без установленных законом оснований, эффективным способом защиты нарушенного права собственника земельного участка является негаторный иск (ст. 391 ГК Украины), в частности, путем отмены государственной регистрации права частной собственности на такие помещения и обязательства освободить самовольно занятые земельные участки способом демонтажа нежилых помещений.

Решение суда о демонтаже указанных нежилых помещений должно быть выполняемым не только в добровольном порядке, но и путем принятия исполнителем мер принудительного исполнения (без участия ответчика, но за счет его средств) в случае его неисполнения ответчиком в добровольном порядке и/или совершения препятствий в его исполнении.

Такой правовой вывод сделала Большая Палата Верховного Суда. Постановление от 18 сентября 2024 года по делу № 914/1785/22 (производство № 12-31гс24).

У справі, що розглядалась, у 2008 році на підставі рішення суду за ФОП було зареєстровано право власності на нежитлові приміщення, які розташовувалися на земельній ділянці комунальної власності. У 2009 році майно двічі було відчужено на підставі договорів купівлі-продажу та на момент розгляду цієї справи перебувало у власності приватного підприємства.

Згодом постановою апеляційного суду було скасовано рішення суду, на підставі якого зареєстровано право власності за ФОП. Міська рада вважала, що приватне підприємство використовує земельні ділянки комунальної власності самовільно, тому такі земельні ділянки на підставі ст. 376 ЦК України підлягають поверненню позивачу шляхом знесення збудованих приміщень.

Задовольняючи позовні вимоги, місцевий суд установив, що приватне підприємство використовує спірні земельні ділянки позивача без установлених законом підстав. На цих ділянках фактично розміщені торгові павільйони, які не є нерухомим майном, а тому належним способом захисту порушеного права в цьому спорі є негаторний позов (ст. 391 ЦК України). Суд апеляційної інстанції відмовив у задоволенні позову у зв’язку з пропуском позивачем позовної давності.

За результатами розгляду справи Велика Палата ВС погодилася з висновками місцевого суду про те, що нежитлові приміщення є тимчасовими спорудами, які не відносяться до нерухомого майна.

Враховуючи, що державна реєстрація права приватної власності на нежитлові приміщення як на нерухоме майно була здійснена помилково, а зазначене майно не є нерухомим, така державна реєстрація підлягає скасуванню із закриттям відповідного розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Ураховуючи викладене, Велика Палата ВС погодилася з висновками місцевого суду, що приватне підприємство використовує земельні ділянки позивача без установлених законом підстав, тому до спірних правовідносин підлягає застосуванню ст. 391 ЦК України.

Вимога позивача про зобов’язання приватного підприємства звільнити самовільно зайняті земельні ділянки шляхом демонтажу нежитлових приміщень не є нерозривно пов’язаною з його особою та не перешкоджає виконанню цього рішення без участі приватного підприємства (але за рахунок його коштів) шляхом вжиття виконавцем заходів примусового виконання в разі його невиконання боржником у добровільному порядку та/або вчинення перешкод у його виконанні.

Велика Палата ВС вважає, що позовні вимоги позивача до відповідачів про скасування державної реєстрації права приватної власності на нежитлові приміщення та зобов’язання приватного підприємства звільнити самовільно зайняті земельні ділянки є негаторним позовом, тому відхиляє аргумент про застосування позовної давності до цих вимог.

Також ВП ВС звернула увагу на те, що оскільки спір у цій справі не пов’язаний із нерухомим майном, норми ст. 376 ЦК України до спірних правовідносин не застосовуються.

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