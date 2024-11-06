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Нынешние выборы президента стали самыми дорогими в истории США и обошлись в рекордные $3,5 млрд

12:01, 6 ноября 2024
Камала Харрис и Дональд Трамп потратили 3,5 миллиарда долларов на борьбу за президентское кресло.
Нынешние выборы президента стали самыми дорогими в истории США и обошлись в рекордные $3,5 млрд
Фото: Robert Locklear/WSET
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Камала Харрис и Дональд Трамп вместе потратили 3,5 миллиарда долларов на борьбу за пост президента США в 2024 году, что делает эти выборы самыми дорогими в истории США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные финансовых отчетов.

Харрис значительно превзошла Трампа в сборе средств. Кампании, в частности Национальный комитет Демократической партии и аффилированные Super PACs, собрали более 2,3 миллиарда долларов и потратили 1,9 миллиарда долларов. В свою очередь, кампании Трампа и Республиканский национальный комитет привлекли чуть более 1,8 миллиарда долларов и потратили 1,6 миллиарда.

Согласно анализу финансовых отчетов, около половины всех расходов во время кампании ушло на рекламу и СМИ. Около 1,5 миллиарда долларов было потрачено на рекламу в семи ключевых штатах, в частности в Пенсильвании, где потратили более 400 миллионов долларов. Для сравнения, в 43 других штатах потратили лишь 358 миллионов долларов.

Кампания Трампа также потратила значительную часть средств на юридические расходы, связанные с многочисленными судебными делами бывшего президента. Более 100 миллионов долларов, или 14% всех расходов, пошли на эти цели. В результате большая часть других расходов была покрыта партией и специальными комитетами, в частности America PAC, финансируемой Илоном Маском.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп победил на выборах президента США.

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США деньги выборы

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