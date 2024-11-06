Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии назвал победу Трампа «наибольшим возвращением в политической истории США».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он назвал это «величайшим возвращением в политической истории США».

Поздравляем президента Дональда Трампа с его огромной победой. Очень нужна победа для всего мира! – написал Орбан в соцсети Х.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто приветствовал Дональда Трампа с победой на выборах и заявил, что это должно помочь "установить мир в Украине".

Напомним по данным FoxNews, Дональд Трамп набрал большинство голосов, обеспечив себе 277 голосов избирателей при необходимых 270.

Таким образом, результаты показали, что бывший президент США Дональд Трамп победил на выборах президента, обеспечив себе второй срок через почти четыре года спустя после того, как покинул Белый дом.

Отметим, что иностранные лидеры начали приветствовать кандидата в президенты США Дональда Трампа с победой на прошедших 5 ноября выборах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Трампа с победой на выборах США.

Поздравление Трампа также опубликовала недавно переизбранная президентом Молдовы Майя Санду.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер и президент Сербии Александр Вучич также присоединились к поздравлениям.

Президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон поздравили Дональда Трампа с победой.

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