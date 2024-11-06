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Віктор Орбан привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах

11:17, 6 листопада 2024
Прем’єр-міністр Угорщини назвав перемогу Трампа «найбільшим поверненням в політичній історії США».
Віктор Орбан привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах
Фото: EPA-EFE
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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав Дональда Трампа із перемогою на президентських виборах у США. Він назвав це «найбільшим поверненням в політичній історії США».

«Вітаємо президента Дональда Трампа з його величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу!» — написав Орбан у соцмережі Х.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах та заявив, що це повинно допомогти "встановити мир в Україні".

Нагадаємо, за даними FoxNews, Дональд Трамп набрав більшість голосів, забезпечивши собі 277 голосів виборників при необхідних 270. Таким чином, результати показали, що колишній президент США Дональд Трамп переміг на виборах президента, забезпечивши собі другий термін майже через чотири роки після того, як залишив Білий дім.

Зазначимо, що іноземні лідери почали вітати кандидата у президенти США Дональда Трампа з перемогою на виборах, які відбулися 5 листопада.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн привітала Трампа з перемогою на виборах США.

Привітання Трампу також опублікувала нещодавно переобрана президентом Молдови Майя Санду.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер і президент Сербії Александар Вучич також долучилися до привітань. 

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емануель Макрон привітали Дональда Трампа з перемогою. 

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США президент вибори Угорщина Дональд Трамп Орбан

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